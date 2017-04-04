Агент: «Кришито не намерен покидать Санкт-Петербург после взрыва в метро»

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, подчеркнул, что вчерашняя трагедия в Санкт-Петербурге не повлияет на решение итальянца остаться в стане сине-бело-голубых.

В понедельник, 3 апреля, в петербургском метрополитене прогремел взрыв, унесший жизни 10-ти человек. Еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что в момент происшествия 30-летний футболист находился в ресторане, располагающемся неподалеку от эпицентра событий.

«Произошедшее вчера в Санкт-Петербурге не повлияет на планы Кришито. Ему импонируют петербургские жители, и он не собирается уходить из «Зенита». Возможно, он даже заключит новое соглашение. Слухи о переходе в «Наполи» остаются лишь слухами, которые абсолютно ничем не подкреплены», – сказал Д'Амико.

Действующий контракт Кришито рассчитан до июня 2018 года. В текущем сезоне игрок провел 26 матчей, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.