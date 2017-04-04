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    Агент: «Кришито не намерен покидать Санкт-Петербург после взрыва в метро»

    Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, подчеркнул, что вчерашняя трагедия в Санкт-Петербурге не повлияет на решение итальянца остаться в стане сине-бело-голубых.

    В понедельник, 3 апреля, в петербургском метрополитене прогремел взрыв, унесший жизни 10-ти человек. Еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что в момент происшествия 30-летний футболист находился в ресторане, располагающемся неподалеку от эпицентра событий.

    «Произошедшее вчера в Санкт-Петербурге не повлияет на планы Кришито. Ему импонируют петербургские жители, и он не собирается уходить из «Зенита». Возможно, он даже заключит новое соглашение. Слухи о переходе в «Наполи» остаются лишь слухами, которые абсолютно ничем не подкреплены», – сказал Д'Амико.

    Действующий контракт Кришито рассчитан до июня 2018 года. В текущем сезоне игрок провел 26 матчей, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Itasportpress

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    04.04.2017 12:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 4 апреля 2017, 17:05

      Не понятно, к чему это сообщение? Остальные что, уже покинули?..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 апреля 2017, 13:10

      Пздц какая новость. Почему эта новость не выше главная ?) такую новость чуть ли не пропустил))

      1
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > lra 4 апреля 2017, 19:37

      Ну не как бабы же ходить без бороды и спортивок.

      Как у вас там пацаны ходят ?
      Бантики хуянтики, аж не отличишь девочка или парень. Бл9ать и сережки повесят... Фуууу

      Лучше с бородой и в спортивках, чем с сережками и с хвостиками!

      Так что хватит ля ля.
      А вот Челси чемпион!

      0
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > lra 4 апреля 2017, 19:38

      А что Зинит ? Столько тратят и хуйи толку ))

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 апреля 2017, 13:09

      сщас прям еб...нёт, и зарплату бросит

      -1
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