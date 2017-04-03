Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. Промес вырвал для «Спартака» победу в концовке встречи с «Оренбургом»

    Встреча 21 тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В ответ на дубль Романа Зобнина гости ответили точными ударами Дениса Поповича и Михала Дуриша. В добавленное время столичный клуб вывел вперед Квинси Промес.

    «Спартак» набрал 48 очков и продолжил лидерство в турнирной таблице. «Оренбург» с 16 баллами занимает 14 место.

    Матч начался с минуты молчания в память жертв теракта в петербургском метро.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21 тур

    Спартак (Москва) — Оренбург — 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 — Зобнин, 34; 2:0 — Зобнин, 58; 2:1 — Попович, 70; 2:2 — Дуриш, 71; 3:2 — Промес, 90+5.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2017 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии112
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 апреля 2017, 23:24

      Красавцы ребятки, с победой! Ни матрас с постоянными свистками и отменённым чистым голом, ни игроки Оренбурга, валявшиеся в концовке на поле и уходившие под руки очень медленно с поля, когда за ним приехал электрокар, ни злобный Дзюбишко, продавший своё очко ради очка, ни кто-либо ещё не смог нам помешать одержать заслуженную победу. Что по матчу, то Ещенко нужно сажать на лавку окончательно, весеннюю часть он ошеломительно проваливает. И с победой нас, на один тур мы стали ближе к цели!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100652

      zigbert 3 апреля 2017, 23:20

      Вот в таких матчах зарождается характер классной команды. С победой спартаковцы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 3 апреля 2017, 23:19

      Красно белую армию с победой!!!Спартак чемпион мужики!!!Характер у команды есть и это главное!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 3 апреля 2017, 23:06

      Стоит задуматься, Оренбург не забивал в гостях полгода...Защита - проходной двор.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск > Mamont88 3 апреля 2017, 23:53

      Речь о том, надо укреплять защиту, пока она не чемпионская

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Амба Нагорск 4 апреля 2017, 05:55

      да уж...в первой части чемпионата защита выглядела монолитнее-не считая матчей с Зенитом и Крыльями....усиление пока не даёт должного эффекта-Зе Луиш выглядел порезче,чем Адриану...СПАРТАК выглядит пока тяжеловато - Оренбург,при всём уважении,не та команда,от натужной победы над которой можно впадать в эйфорию - дальше будут помастеровитее ребята....но всё равно - приятно,что выиграли на зубах....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 3 апреля 2017, 23:06

      За что я люблю Спартак? Вот за такие матчи! За то что в один момент всё переворачивается с ног на голову, и выигранный матч чуть было не становится проигранным. Ещё момент и опять всё переворачивается и вся торсида ревёт от счастья! Какой ещё клуб из нашего чемпионата может такое исполнить? Что-то не припомню. За что я "ненавижу" Спартак? Именно за то же самое. За все эти валидольные концовки, за то что готов выкинуть телевизор в окно, либо выпить бутылку водки из "горла". Вот именно из-за этого Спартак можно любить или ненавидеть , но нельзя оставаться равнодушным! С победой!

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > мы_не_рабы 4 апреля 2017, 00:00

      Почти стихи!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > filosof sparty 4 апреля 2017, 00:21

      Это выброс адреналина. Ещё пара таких игр с аутсайдерами и придётся пить валидол до конца сезона.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий > мы_не_рабы 4 апреля 2017, 01:43

      Согласен. В конце обзора матча показали одного мужика, на лице которого было мало интеллекта, скажем, такой иногда выпивающий работяга. Но после победного гола у него в глазах стояли слёзы. Уже за такие моменты стоит любить футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 3 апреля 2017, 22:55

      могли бы в первом тайме уже все решить..но нет!!!надо понервировать!!! Тигиев нормально вошел.правда пару ляпов сделал на ровном месте..но один тут же исправил)и выручил перед заменой..в целом молодец..Кутепов начинает настораживать.как бы не словил звезду.и не очень понравилось движение команды и долгое принятие решений.с сильными командами такого не дадут делать могут и наказать и не раз.в целом с победой всех.и работать команде в поте лица

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin > andrebest4 3 апреля 2017, 22:57

      Не боись! Бомжи просрали недавно амкару а кони ели отскочили от рубина! А мы смогли собраться!
      Главное у на связи 48 очков а они остались в жопе с 42! Так что пусть кукурузу охраняют!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin 3 апреля 2017, 22:38

      Мужики ещё раз!
      Спартак - 48
      Кони - 42
      Бомжи - 42
      Васин и Дзюба и болелы их клубов думали 4 очка разрыв ? ХЕР ВАМ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      CShare > Kairat-Arshavin 3 апреля 2017, 22:52

      Свиньи-48
      Кони-42
      Бомжи-42

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin > CShare 3 апреля 2017, 22:59

      Кто в топе а кто в жопе да? Значит нравиться!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      LIWER RW 3 апреля 2017, 22:18

      Антохе спасибо!
      Зину в апреле после нас еще и Оренбург думаю нагнет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 3 апреля 2017, 22:17

      Ни бабло, ни купленные судьи не помогают соперникам Спартака!!!
      И пенальти нам ваши не нужны,подавитесь.
      А еще очень понравился Тегиев.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 3 апреля 2017, 22:13

      Газовик газа нанюхался и продул

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11