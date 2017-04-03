РФПЛ. Промес вырвал для «Спартака» победу в концовке встречи с «Оренбургом»

Красавцы ребятки, с победой! Ни матрас с постоянными свистками и отменённым чистым голом, ни игроки Оренбурга, валявшиеся в концовке на поле и уходившие под руки очень медленно с поля, когда за ним приехал электрокар, ни злобный Дзюбишко, продавший своё очко ради очка, ни кто-либо ещё не смог нам помешать одержать заслуженную победу. Что по матчу, то Ещенко нужно сажать на лавку окончательно, весеннюю часть он ошеломительно проваливает. И с победой нас, на один тур мы стали ближе к цели!
Встреча 21 тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В ответ на дубль Романа Зобнина гости ответили точными ударами Дениса Поповича и Михала Дуриша. В добавленное время столичный клуб вывел вперед Квинси Промес.
«Спартак» набрал 48 очков и продолжил лидерство в турнирной таблице. «Оренбург» с 16 баллами занимает 14 место.
Матч начался с минуты молчания в память жертв теракта в петербургском метро.
Чемпионат России. РФПЛ. 21 тур
Спартак (Москва) — Оренбург — 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 — Зобнин, 34; 2:0 — Зобнин, 58; 2:1 — Попович, 70; 2:2 — Дуриш, 71; 3:2 — Промес, 90+5.