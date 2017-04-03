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  • РФПЛ. Промес вырвал для «Спартака» победу в концовке встречи с «Оренбургом»

РФПЛ. Промес вырвал для «Спартака» победу в концовке встречи с «Оренбургом»

3 апреля 2017, 21:30
149

Встреча 21 тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В ответ на дубль Романа Зобнина гости ответили точными ударами Дениса Поповича и Михала Дуриша. В добавленное время столичный клуб вывел вперед Квинси Промес.

«Спартак» набрал 48 очков и продолжил лидерство в турнирной таблице. «Оренбург» с 16 баллами занимает 14 место.

Матч начался с минуты молчания в память жертв теракта в петербургском метро.

Чемпионат России. РФПЛ. 21 тур

Спартак (Москва) — Оренбург — 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Зобнин, 34; 2:0 — Зобнин, 58; 2:1 — Попович, 70; 2:2 — Дуриш, 71; 3:2 — Промес, 90+5.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (149)
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uBaH_
1491244216
С Победой Красно Белые ;)
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дронго32
1491244323
Еще бы больше времени добавил судейка!Мясо уже тащить стали,немощи!!!
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Мары
1491244341
Квинси красава. Если б не он, нам пипец. Чё сегодня с обороной было,можно тихо окуеть. С такой обороной нам далеко не уплыть. С победой красно белые !!!
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VVM1964
1491244386
СПАРТАК С ПОБЕДОЙ !!! МОЛОДЦЫ , ЧТО ДО ДАВИЛИ , НИЧЬЯ БЫЛА БЫ СОВСЕМ НЕ СПРАВЕДЛИВА , НО ЕСЛИ КТО И ПОМЕШАЕТ СПАРТАКУ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ - ТО ЭТО САМ СПАРТАК , ПРИ ТАКОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ ЧУТЬ ЧУТЬ НЕ УПУСТИТЬ ПОБЕДУ ..... ФУУУУ , В ЭТОТ РАЗ ПРОНЕСЛО .
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Мары
1491244650
Кстати я так и не понял, что на поле было.Это просто цирк.Мяч влетает в ворота, его не засчитывают.Фернандо толкает болгарина.Тот делает шаг, падает как подкошенный, а рядом с полем появляется скорая.Скорая Карл!Время тянули просто откровенно оренбургжцы. Видимо перед матчем явно занесли и не только Оренбургу.
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Serjoga
1491244670
Первый раз в РФПЛ добавили 6 минут к матчу! Даже с Ростовом было 2 красные карточки, Зобнин отлеживался пару минут и то было 4 минуты добавлено! Наверное очень нужно кому-то, чтобы Спартак стал чемпионом! Пусть станет, но не "заушным" способом! Не противно таким способом двигаться к чемпионству?
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Eds
1491245075
Спартак был достоин победы и он её получил...
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спартач 23рус
1491245128
спартак одним словом за это я его люблю
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4agaaa
1491245366
Сорвал голос!!! Вот это эмоции!!! Парни не дали расслабиться до последней минуты!! С победой кб!!!!!!!
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solyh-1962
1491247071
Ни бабло, ни купленные судьи не помогают соперникам Спартака!!! И пенальти нам ваши не нужны,подавитесь. А еще очень понравился Тегиев.
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