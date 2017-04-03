«Зенит» сыграет на «Крестовском» 23 апреля с «Уралом»

Нет, это еще не конец! Будут еще миллиарды просить на недоделки!
Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге примет 22 апреля фестиваль света, а 23 апреля – игру российской Премьер-лиги «Зенит» – «Урал».
«Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22.04 и официального матча «Зенита», запланированного на 23.04», – написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в своем Twitter.
Стоит отметить, что точная дата и время проведения матча «Зенит» – «Урал» еще официально не утверждены РФПЛ.
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— Игорь Албин (@Albin_Igor) 3 апреля 2017 г.