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«Зенит» сыграет на «Крестовском» 23 апреля с «Уралом»

3 апреля 2017, 10:28
11

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге примет 22 апреля фестиваль света, а 23 апреля – игру российской Премьер-лиги «Зенит»«Урал».

«Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22.04 и официального матча «Зенита», запланированного на 23.04», – написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в своем Twitter.

Стоит отметить, что точная дата и время проведения матча «Зенит» – «Урал» еще официально не утверждены РФПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (11)
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СОКОЛ САРАТОВ
1491205315
то сыграют то не сыграют они сами не знают что хотят
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Igor Belousov
1491206375
первый блин комом
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Drezden85
1491208323
зато когда проиграют можно будет свалить на плохое поле
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footbil
1491211547
а 24 его закроют на ремонт...
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Gr1goRush
1491212193
Только надо катать мяч и бегать быстрее, чтобы поле не просело))
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Ubuntu
1491215820
Неужели Долгострой-Арена закончена!
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Чеба
1491216668
Да откроются седьмые врата ада!
Ответить
Garrincha58
1491217469
повезло Уралу возьмут очки ведь как обычно на открытии стадиона хозяевам не пруха
Ответить
elizaveta-285
1491218956
Неужели!? Конец долгостроя и вливания миллиардов!?
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sergun-kuk
1491220065
Нет, это еще не конец! Будут еще миллиарды просить на недоделки!
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