«Зенит» сыграет на «Крестовском» 23 апреля с «Уралом»

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге примет 22 апреля фестиваль света, а 23 апреля – игру российской Премьер-лиги «Зенит» – «Урал».

«Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22.04 и официального матча «Зенита», запланированного на 23.04», – написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в своем Twitter.

Стоит отметить, что точная дата и время проведения матча «Зенит» – «Урал» еще официально не утверждены РФПЛ.