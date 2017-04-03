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    «Зенит» сыграет на «Крестовском» 23 апреля с «Уралом»

    Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге примет 22 апреля фестиваль света, а 23 апреля – игру российской Премьер-лиги «Зенит»«Урал».

    «Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22.04 и официального матча «Зенита», запланированного на 23.04», – написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в своем Twitter.

    Стоит отметить, что точная дата и время проведения матча «Зенит» – «Урал» еще официально не утверждены РФПЛ.

    Источник: Twitter

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    03.04.2017 10:28
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 3 апреля 2017, 14:47

      Нет, это еще не конец! Будут еще миллиарды просить на недоделки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 3 апреля 2017, 14:29

      Неужели!? Конец долгостроя и вливания миллиардов!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 апреля 2017, 14:04

      повезло Уралу возьмут очки ведь как обычно на открытии стадиона хозяевам не пруха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 3 апреля 2017, 13:51

      Да откроются седьмые врата ада!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 3 апреля 2017, 13:37

      Неужели Долгострой-Арена закончена!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 3 апреля 2017, 12:36

      Только надо катать мяч и бегать быстрее, чтобы поле не просело))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      footbil 3 апреля 2017, 12:25

      а 24 его закроют на ремонт...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 3 апреля 2017, 11:32

      зато когда проиграют можно будет свалить на плохое поле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 3 апреля 2017, 10:59

      первый блин комом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 апреля 2017, 10:41

      то сыграют то не сыграют они сами не знают что хотят

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Облоб Хуембей! 3 апреля 2017, 11:54

      Во, научил. Ещё скажи "ложат".

      -1
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