Отец Юлиана Брандта опроверг информацию о переходе своего сына в «Баварию»

В марте сообщалось о том, что полузащитник «Байера» Юлиан Брандт ведет переговоры с «Баварией». Отец футболиста Юрген Брандт опроверг данную информацию.

«Юлиан еще не принял решения относительно своего будущего. Он не общался ни с кем из представителей «Баварии», — сказал немец.

Ранее появились сведения о договоренности между игроком и клубом.

В текущем сезоне чемпионата Германии 20-летний немец забил два гола и отдал семь результативных передач в 25 матчах. Команда из Леверкузена занимает 11 место в турнирной таблице. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.