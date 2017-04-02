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    Отец Юлиана Брандта опроверг информацию о переходе своего сына в «Баварию»

    В марте сообщалось о том, что полузащитник «Байера» Юлиан Брандт ведет переговоры с «Баварией». Отец футболиста Юрген Брандт опроверг данную информацию.

    «Юлиан еще не принял решения относительно своего будущего. Он не общался ни с кем из представителей «Баварии», — сказал немец.

    Ранее появились сведения о договоренности между игроком и клубом.

    В текущем сезоне чемпионата Германии 20-летний немец забил два гола и отдал семь результативных передач в 25 матчах. Команда из Леверкузена занимает 11 место в турнирной таблице. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    02.04.2017 22:14
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