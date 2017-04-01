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    Брандт достиг договоренности с «Баварией»

    Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт достиг договоренности с «Баварией». Как сообщили друзья футболиста, он хочет продолжить карьеру в Мюнхене.

    Пока неизвестно, когда именно будет осуществлен трансфер. Однако, если «Бавария» захочет заполучить 20-летнего игрока ближайшим летом, ей придется заплатить как минимум 30 миллионов евро, которые прописаны в договоре хавбека в качестве отступных.

    Контракт Брандта с леверкузенцами рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32-х встречах, записав в свой актив три гола и семь результативных передач.

    Источник: Sport1.de

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    01.04.2017 14:17
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