Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт достиг договоренности с «Баварией». Как сообщили друзья футболиста, он хочет продолжить карьеру в Мюнхене.

Пока неизвестно, когда именно будет осуществлен трансфер. Однако, если «Бавария» захочет заполучить 20-летнего игрока ближайшим летом, ей придется заплатить как минимум 30 миллионов евро, которые прописаны в договоре хавбека в качестве отступных.

Контракт Брандта с леверкузенцами рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32-х встречах, записав в свой актив три гола и семь результативных передач.