Брандт ведет переговоры с «Баварией»

Нападающий «Байера» Юлиан Брандт может продолжить карьеру в составе «Баварии»​, сообщает SportBild. Сейчас стороны ведут переговорный процесс, который идет в рабочем порядке. Известно, что леверкузенский клуб рассчитывает сохранить своего 20-летнего футболиста.

В текущем сезоне Брандт провел 23 матча в Бундеслиге. В них он записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.