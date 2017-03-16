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    Брандт ведет переговоры с «Баварией»

    Нападающий «Байера» Юлиан Брандт может продолжить карьеру в составе «Баварии»​, сообщает SportBild. Сейчас стороны ведут переговорный процесс, который идет в рабочем порядке. Известно, что леверкузенский клуб рассчитывает сохранить своего 20-летнего футболиста.

    В текущем сезоне Брандт провел 23 матча в Бундеслиге. В них он записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 08:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 марта 2017, 10:43

      молодой парнишка захотел трофеи, с баейром не прет. ну, окей, с баварией будут трофеи, но не будет игровой практики, он еще сыроват для основы

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 марта 2017, 10:16

      В прошлом сезоне выглядел прекрасно. В этом чересчур скромненько. Боюсь, что в Баварии он будет смотреться также, как и Гётце. Не стоит повторять.

      1
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > zatonn 16 марта 2017, 15:00

      Надо у дортмунда Пулишича забрать

      0
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