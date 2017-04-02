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    РФПЛ. «Амкар» и «Терек» сыграли вничью

    В матче 21-го тура российской Премьер-лиги пермский «Амкар» у себя дома принимал «Терек». Встреча завершилась ничейным результатом. На гол Гиголаева еще в первом тайме ответил Митришев.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    «Амкар» – «Терек» – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гиголаев, 9; 1:1 – Митришев, 31.

    «Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин, 77), Гол, Огуде, Прокофьев (Бодул, 62).

    «Терек»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев (Гьомбер, 81), Роши (Мирзов, 64), Балай (Мбенге, 76).

    Предупреждения: нет – Роши, 18; Уциев, 39

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 2 апреля 2017, 15:56

      там такой жуткий ветер был )))

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