РФПЛ. «Амкар» и «Терек» сыграли вничью

В матче 21-го тура российской Премьер-лиги пермский «Амкар» у себя дома принимал «Терек». Встреча завершилась ничейным результатом. На гол Гиголаева еще в первом тайме ответил Митришев.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

«Амкар» – «Терек» – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гиголаев, 9; 1:1 – Митришев, 31.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов (Йовичич, 46), Гиголаев, Костюков (Гасилин, 77), Гол, Огуде, Прокофьев (Бодул, 62).

«Терек»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев (Гьомбер, 81), Роши (Мирзов, 64), Балай (Мбенге, 76).

Предупреждения: нет – Роши, 18; Уциев, 39

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