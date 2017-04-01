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    Швайнштайгер дебютирует за «Чикаго» в матче с «Монреалем»

    Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер выйдет в стартовом составе на матч чемпионата США против «Монреаль Импакт». Матч начнется в 22:00 по московскому времени и станет для немца дебютным в новом клубе.

    Хавбек был представлен в качестве футболиста американского клуба 30 марта. Прежде чемпион мира в составе сборной Германии выступал за «Манчестер Юнайтед».

    Ранее главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью выразил сожаление по поводу работы с 32-летним футболистом.

    После трех туров чемпионата МЛС «Чикаго» занимает седьмое место в турнирной таблице восточной конференции.

    Источник: Twitter

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    01.04.2017 21:26
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