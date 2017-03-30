Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер официально представлен в качестве игрока «Чикаго Файр». Его контракт с американским клубом рассчитан на один год с возможностью продления. Зарплата 32-летнего футболиста, перешедший из «Манчестер Юнайтед», составит 4,5 миллиона долларов в год.

Дебютировать немец в составе новой команде имеет шанс 1 апреля в домашнем матче чемпионата МЛС с «Монреалем».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Круче, чем «РБ Лейпциг». Как надо создавать футбольные клубы