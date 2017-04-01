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    ФНЛ. «Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск», «Тюмень» разошлась миром с «Химками»

    В матче 29-го тура ФНЛ «Тюмень» в родных стенах сумела добыть ничью с «Химками». На гол Яна Казаева хозяева ответили точным ударом Данила Кленкина за три минуты до конца основного времени встречи.

    В другом поединке «Енисей» на своем поле нанес поражение «СКА-Хабаровску». Красноярцы пропустили первыми от Хуана Лескано, однако во второй половине игры мячи Самодина, Камеша и Семакина принесли подопечным Андрея Тихонова победу.

    Первенство России. ФНЛ. 29-й тур

    Енисей (Красноярск) – СКА-Хабаровск – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лескано, 39; 1:1 – Самодин, 55; 2:1 – Камеш, 74; 3:1 – Семакин, 90.

    Тюмень – Химки – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Казаев, 60; 1:1 – Кленкин, 87.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 14:57
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