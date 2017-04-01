ФНЛ. «Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск», «Тюмень» разошлась миром с «Химками»

В матче 29-го тура ФНЛ «Тюмень» в родных стенах сумела добыть ничью с «Химками». На гол Яна Казаева хозяева ответили точным ударом Данила Кленкина за три минуты до конца основного времени встречи.
В другом поединке «Енисей» на своем поле нанес поражение «СКА-Хабаровску». Красноярцы пропустили первыми от Хуана Лескано, однако во второй половине игры мячи Самодина, Камеша и Семакина принесли подопечным Андрея Тихонова победу.
Первенство России. ФНЛ. 29-й тур
Енисей (Красноярск) – СКА-Хабаровск – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Лескано, 39; 1:1 – Самодин, 55; 2:1 – Камеш, 74; 3:1 – Семакин, 90.
Голы: 0:1 – Казаев, 60; 1:1 – Кленкин, 87.
Источник: Бомбардир.ру