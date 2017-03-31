Фарфан готов дебютировать за «Локомотив» в игре с «Уфой»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан подчеркнул, что готов принять участие в матче 21-го тура чемпионата России против «Уфы». Напомним, 32-летний перуанский форвард перешел в московский клуб этой зимой, но не провел за железнодорожников еще ни одной встречи.

– Из-за травмы вы еще ни разу не попали в заявку «Локомотива». Что случилось?

– На тренировке получил сильный ушиб. На самом деле, ничего страшного, но лечение немного затянулось. Сейчас я полностью здоров, тренируюсь в общей группе и хочу как можно быстрее вернуться на поле. В субботу у нас матч в Уфе – я готов сыграть.

Матч между «Уфой» и «Локомотивом» пройдет в субботу и начнется в 15:00 по московскому времени.