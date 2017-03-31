Силкин: «Спартак» понимает, что сейчас как никогда близок к чемпионству»

Известный российский специалист Сергей Силкин считает, что футболисты «Спартака» должны максимально сконцентрироваться на предстоящем матче с «Оренбургом». Он отметил фланговых игроков красно-белых, которые находятся сейчас в хорошей форме.

«Думаю, с учетом потери очков в матче с «Локомотивом» «Спартак» выйдет против «Оренбурга» максимально сконцентрированным. Красно-белые понимают, что сейчас они как никогда близки к чемпионству, поэтому всерьез отнесутся к этой встрече.

Тем более сейчас атакующая линия «Спартака» в хорошей форме. Особенно фланговые игроки – Александр Самедов и Дмитрий Комбаров, неплохо проявившие себя в играх за сборную. Не сказать, что оба на пике формы, но действуют они достаточно результативно и эффективно», – считает Силкин.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Оренбург» состоится в понедельник, 3 апреля, в 19:30 по московскому времени.