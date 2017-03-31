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  • Силкин: «Спартак» понимает, что сейчас как никогда близок к чемпионству»

Силкин: «Спартак» понимает, что сейчас как никогда близок к чемпионству»

31 марта 2017, 06:09
4

Известный российский специалист Сергей Силкин считает, что футболисты «Спартака» должны максимально сконцентрироваться на предстоящем матче с «Оренбургом». Он отметил фланговых игроков красно-белых, которые находятся сейчас в хорошей форме.

«Думаю, с учетом потери очков в матче с «Локомотивом» «Спартак» выйдет против «Оренбурга» максимально сконцентрированным. Красно-белые понимают, что сейчас они как никогда близки к чемпионству, поэтому всерьез отнесутся к этой встрече.

Тем более сейчас атакующая линия «Спартака» в хорошей форме. Особенно фланговые игроки – Александр Самедов и Дмитрий Комбаров, неплохо проявившие себя в играх за сборную. Не сказать, что оба на пике формы, но действуют они достаточно результативно и эффективно», – считает Силкин.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Оренбург» состоится в понедельник, 3 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Самедов Александр Комбаров Дмитрий Силкин Сергей
Комментарии (4)
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Мары
1490937494
Я тоже надеюсь, что наши шансами разбрасываться не будут. Грабить, так банк. Куртуазить, так королеву.
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solyh-1962
1490946195
Спартаку очень нужна наша поддержка. Он должен почувствовать всю мощь спартаковских болельщиков, которые надеются на долгожданное чемпионство. Эта игра очень важна в дальнейшем ходе событий!!! Если Спартак приобретет психологическую уверенность, то ему никакая команда не помешает в достижении цели.
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АндрейФКСМ
1490964691
Победы Спартаку
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ArReal
1490970847
Это все понимают - Открыл Америку капитан очевидность
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