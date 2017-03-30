Защитник «Эвертона» Мори может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Защитник «Эвертона» Рамиро Мори повредил колено в матче отборочного цикла к ЧМ-2018 между национальными сборными Аргентины и Боливии (0:2).

У футболиста диагностирован разрыв мениска. Врачи клуба считают, что Мори с высокой вероятностью не примет участия в предстоящих матчах нынешнего сезона.

Напомним, защитник ливерпульцев Шеймус Коулмен получил двойной перелом ноги в матче Уэльс — Ирландия (0:0).

Команда Рональда Кумана занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.