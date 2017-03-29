Уткин: «Черчесову не стоит продолжать работать со сборной России»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен покинуть свой пост. По мнению Уткина, специалист не понимает, что делать с национальной командой.

«По-моему не стоит Черчесову продолжать работать со сборной или объяснить, что он делает. Я с колоссальной симпатией отношусь к его карьере. Но он не убеждает своими действиями, что понимает, что делать со сборной. И, кажется, сам не понимает, что не понимает.

Ситуация вокруг сборной не поддается логике. Ничего внятного и имеющего подтверждение логикой вокруг сборной не происходит. Действия Черчесова я старался понять, но не шиша непонятно», – заявил Уткин.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.