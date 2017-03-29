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  • Уткин: «Черчесову не стоит продолжать работать со сборной России»

Уткин: «Черчесову не стоит продолжать работать со сборной России»

29 марта 2017, 18:05
30

Известный спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен покинуть свой пост. По мнению Уткина, специалист не понимает, что делать с национальной командой.

«По-моему не стоит Черчесову продолжать работать со сборной или объяснить, что он делает. Я с колоссальной симпатией отношусь к его карьере. Но он не убеждает своими действиями, что понимает, что делать со сборной. И, кажется, сам не понимает, что не понимает.

Ситуация вокруг сборной не поддается логике. Ничего внятного и имеющего подтверждение логикой вокруг сборной не происходит. Действия Черчесова я старался понять, но не шиша непонятно», – заявил Уткин.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.

Источник: Спорт FM
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (30)
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LERMONTOV
1490800299
У нас тренеров нормальных нет ! Пускай работает а после ЧМ посмотрим !
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slavа0508
1490800503
Ну если Уткин сказал,то да,,,,,А вообще Васе надо сначала заняться своим физ состоянием и скинуть кило 50,,,раз уж ты спортивный журналист а потом уж языком трепать
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olebar73
1490801001
Без симпатии отношусь к Уткину, но в данном случае полностью с ним согласен.
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sergey_86-76
1490801003
что то последнее время, Вася расп...ся. комментировать матчи уже не приглашают, вот и умничает, типа знаток невъе....ый. хотя справедливости ради, он прав. смотреть игры сборной нужно в камере-одиночке для психов. чтобы ни чего не сломать и чтобы никто не слышал комментарии к матчам.
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мы_не_рабы
1490801773
Даже я понимаю, что хочет Черчесов на сегодняшний день. Черчесов просматривает футболистов из той обоймы, которую мы называем: " то что имеем на сегодня!". Он достаточно последовательно использует разные сочетания игроков как в защите, так и в середине поля, в нападении. Думаю, что костяк команды Черчесов для себя уже выбрал и дальше будет его наигрывать. А "Дональду Даку" пора заканчивать истерить. А то прямо не спортивный комментатор, а кисейная барышня, всё стремиться угнаться за модной тенденцией обвинять тренера во всех бедах нашего футбола.
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sochi-2013
1490803830
У тренера должна быть своя стратегия (или тактика), под которую он подбирает игроков, просматривая их в регулярном чемпионате и советуясь с тренерами команд. а потом уже вызывать их в сборную. Беда нашего футбола в том, что у игроков нет технического оснащения и понимания игры, которые должно были быть заложено в ДЮСШа. Сейчас, только бердыевский метод (когда он водит игроков за руку по полю, объясняя, где тот должен находиться в тот или иной момент игры), поможет более-менее достойно выступить на ЧМ.
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alexfilatov
1490806229
Абсолютно согласен с мнением Уткина, Черчеов - уровень сборной, да состав тоже не блещет, но нет игры поставленной, игроки на поле не понимают куда и как бежать, ничего с Черчесовым не получится, сам бы ушёл если бы понимал, тот же пример Слуцкого, хотя с ни и того лучше игра была!
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VENEROLOG
1490809663
утка , кто бы тебе рот закрыл... твой словесный понос уже всех достал...
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Ruhaaa
1490810881
Нужен Бердыев
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Amalyy912
1490878460
поддерживаю!Черчесов и как игрок неважный был!...не кидайте камни!
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