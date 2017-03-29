Кириченко назвал главные проблемы сборной России

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о своем видении недостатков текущего состава сборной России на примере последних товарищеских игр. Он отметил низкий уровень центральных защитников, а также неспособность грамотно играть в позиционном нападении.

– Как вам тактическая модель Черчесова?

– Двух центральных защитников высокого европейского уровня у нас сегодня нет. Объективная реальность. Значит, в этой зоне нужно брать количеством. Хотя встреча с Кот-д’Ивуаром показала, что и три защитника порой не спасают…

– Что у нас не получается впереди?

– Тяжело дается игра в позиционном нападении. Впрочем, ничего удивительного. Даже сборная Франции с трудом вскрывает насыщенную оборону соперника. Ну а что требовать от команды, где отсутствуют суперзвезды? Плюс нет сыгранности, костяка. Как все травмированные вернутся в строй, будет легче.

– Валерий Непомнящий уверен, что Василий Березуцкий перед Кубком конфедераций вернется в сборную. А вы как думаете?

– Когда Вася объявил, что приостанавливает выступления в национальной команде, я очень удивился. То ли дело в физическом состоянии, то ли беспокоят травмы. Через три месяца ему стукнет 35. По футбольным меркам – немало. Но Сесар Навас в 37 за счет опыта и выбора позиции действует надежно. То же самое можно сказать про игру Березуцкого за ЦСКА. Мне кажется, и на сборную сил должно хватить. Лишь бы здоровье не подвело.