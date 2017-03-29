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  • Колыванов: «Никто не знает чего ждать от сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира»

Колыванов: «Никто не знает чего ждать от сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира»

29 марта 2017, 10:13
13

Экс-главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов признался, что товарищеский матч со сборной Бельгии оставил больше вопросов для специалистов, чем ответов на них. При этом он отметил высокий уровень футбола в исполнении российских футболистов во втором тайме.

«После таких матчей очень сложно оценить готовность сборной России. Второй тайм наши футболисты провели на высоком уровне. В начале встречи также смотрелись здорово, видно было желание побеждать. Команда после 3:1 смогла отыграться, и ее хочется поздравить, ведь завершили на хорошей ноте. Но чего ждать от сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира, не сможет сказать ни один человек на земле.

Надо понимать, что у нас есть одна проблема – низкий уровень футболистов. Станислав Черчесов ни в чем не виноват. Просто в каждой линии не хватает игроков высокого уровня. После матча с Кот-д’Ивуаром я читал, о чем говорят наши футболисты. Да они себя сравнивают с 50-м местом, а мы должны быть в десятке! У нас одна сборная, и все должны за нее болеть, я оптимист в этом вопросе. Но и обманывать себя не стоит. Наши игроки практически не прогрессируют. Варятся в собственном котле, их все устраивает. Раньше все пытались уехать за границу, теперь условия в России такие, что ехать никто не хочет. Наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе самую низкую планку и держат ее. Нужно перепрыгивать через себя и пахать. Взять пример с «Ростова», который поменял свой менталитет», – сказал Колыванов.

Товарищеский матч сборных России и Бельгии проходил на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи. Он закончился со счетом 3:3.

«Я болею только за «Спартак». Кто и как разваливает сборную России

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Колыванов Игорь
Комментарии (13)
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Опорник84
1490772910
Вот, даже профессионал не знает чего ждать от нашей сборной!
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LINED
1490774777
По-моему, все уже давно поняли, что ждать от нашей сборной...
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MURAD F. A.
1490778108
прав на 100%
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shinnik
1490779331
Но все,почему-то догадываются...
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dedruz
1490785108
болельщики только знают...
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Nerlinger
1490785271
0чередного по3орА !!! чего ещё от неё ждать
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valentin1968
1490808562
при ПРАВИЛЬНОЙ подготовке да же с этими футболистами уж из группы ДОМА выходить обязаны. И выйдут если КОМАНДА будет, а не набор лучших из худших
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valentin1968
1490808765
Да и если бояться играть станут будет опять лажа как когда-то при Романцеве
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nemolod
1490812558
Сейчас сборная напоминает машину,которую кое-как отремонтировали и пустили в путь,а по дороге то мотор заглохнет,то руль заклинит,отчего техника то едет,то встанет ! Все понимают,что опять нужно что-то чинить ,что-то менять,но никто не знает что в итоге получится-только вот время идет!
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Тамхар
1490853451
Да иди ты, болтун. Все знают уже все. А такие спецы как ты, будоражат людей и пытаются оживить в них угасшие надежды. Бойкот будет нашей сборной на ЧМ-2018 со стороны болельщиков, я надеюсь.
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