Колыванов: «Никто не знает чего ждать от сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира»

Экс-главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов признался, что товарищеский матч со сборной Бельгии оставил больше вопросов для специалистов, чем ответов на них. При этом он отметил высокий уровень футбола в исполнении российских футболистов во втором тайме.

«После таких матчей очень сложно оценить готовность сборной России. Второй тайм наши футболисты провели на высоком уровне. В начале встречи также смотрелись здорово, видно было желание побеждать. Команда после 3:1 смогла отыграться, и ее хочется поздравить, ведь завершили на хорошей ноте. Но чего ждать от сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира, не сможет сказать ни один человек на земле.

Надо понимать, что у нас есть одна проблема – низкий уровень футболистов. Станислав Черчесов ни в чем не виноват. Просто в каждой линии не хватает игроков высокого уровня. После матча с Кот-д’Ивуаром я читал, о чем говорят наши футболисты. Да они себя сравнивают с 50-м местом, а мы должны быть в десятке! У нас одна сборная, и все должны за нее болеть, я оптимист в этом вопросе. Но и обманывать себя не стоит. Наши игроки практически не прогрессируют. Варятся в собственном котле, их все устраивает. Раньше все пытались уехать за границу, теперь условия в России такие, что ехать никто не хочет. Наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе самую низкую планку и держат ее. Нужно перепрыгивать через себя и пахать. Взять пример с «Ростова», который поменял свой менталитет», – сказал Колыванов.

Товарищеский матч сборных России и Бельгии проходил на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи. Он закончился со счетом 3:3.

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