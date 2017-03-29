Кириченко: «Сборной нужны Фернандес и Денисов»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко считает, что защитник ЦСКА Марио Фернандес весьма пригодится сборной России, учитывая игру по схеме с тремя защитниками. Он также ждет возвращения в национальную команду Игоря Денисова.

– Марио Фернандес пригодится сборной?

– Конечно! При схеме с тремя центральными защитниками такой исполнитель точно нужен.

– А Денисов?

– Сто процентов! Его козыри известны – стабильность, самоотдача, опыт победных матчей. При нынешней расстановке роль опорного хавбека особенно возрастает. Тем, кто сейчас там выходит, навыка в разрушении, на мой взгляд, не хватает. Да и выбор кандидатов ограничен.

– Отголоски конфликта Денисова и Черчесова в «Динамо» могут закрыть футболисту дорогу в сборную?

– Я бы не хотел углубляться в эту тему. Последнее слово все равно за тренером.

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