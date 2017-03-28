Глушаков заявил, что сборная России могла закончить победой матч с Бельгией

Полузащитник сборной России Денис Глушаков подчеркнул, что контрольный матч с Бельгией (3:3) мог закончиться для национальной команды победой. Также игрок отметил, что подопечные Станислава Черчесова прогрессируют с каждым сбором и им есть над чем работать.

«Могли закончить матч победой, но не получилось. Будем работать – нам есть над чем работать. Команда поверила в свои силы, добавила в скорости и настырности во втором тайме. У нас были хорошие моменты, в принципе в концовке не дали бельгийцам ничего сделать.

Наша команда никак не может сыграть в оптимальном составе. Ротация состава – головоломка для тренерского штаба. Мы всегда что-то меняем, многое зависит от травм. Но мы прогрессируем с каждым сбором. Нельзя сразу взять и слепить команду. Сборная – не клуб. У футболистов и тренеров немного времени. От игры к игре мы осваиваем новую тактику», – сказал Глушаков.

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