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  • Глушаков заявил, что сборная России могла закончить победой матч с Бельгией

Глушаков заявил, что сборная России могла закончить победой матч с Бельгией

28 марта 2017, 23:57
8

Полузащитник сборной России Денис Глушаков подчеркнул, что контрольный матч с Бельгией (3:3) мог закончиться для национальной команды победой. Также игрок отметил, что подопечные Станислава Черчесова прогрессируют с каждым сбором и им есть над чем работать.

«Могли закончить матч победой, но не получилось. Будем работать – нам есть над чем работать. Команда поверила в свои силы, добавила в скорости и настырности во втором тайме. У нас были хорошие моменты, в принципе в концовке не дали бельгийцам ничего сделать.

Наша команда никак не может сыграть в оптимальном составе. Ротация состава – головоломка для тренерского штаба. Мы всегда что-то меняем, многое зависит от травм. Но мы прогрессируем с каждым сбором. Нельзя сразу взять и слепить команду. Сборная – не клуб. У футболистов и тренеров немного времени. От игры к игре мы осваиваем новую тактику», – сказал Глушаков.

Сборная России спасла матч против Бельгии! Как это было

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Глушаков Денис
Комментарии (8)
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Борз-95
1490735014
А закономерен был бы проигрыш.
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mialkov
1490735167
Могли выиграть, но могли и проиграть, если бы после 70-ти минут матча бельгийцы не остановились. Но в любом случае, выход на поле Глушакова и Миранчука внесли перелом, за это - спасибо!
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Мары
1490742836
Ну прежде чем выигрывать, надо свой стиль заработать, научиться играть в свою игру.Пока же лишь проблески и движение всех кто в лес, кто по дрова. А вообще такой настрой и максимализм мне нравится. Вперёд ребята. Не унывайте.
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ИванЯ
1490760409
Если бы матч закончился на третьей минуте)))
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Nerlinger
1490767349
Радуйся Дурень... Что не продули Чудом!!! Чудо распухло, на утро, и болело...
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Алексей Гозиас
1490770358
Да приятно, что отыграться удалось. Но еще много работать надо, проблем много еще у нашей сборной. А самое главное играть надо с 3 заменами, чтоб не менять замену.(как Оздоев)
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serppion
1490781210
Толи дурак, толи нахал, толи всё вместе!
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спанчес
1490817002
мы можем предположить все что угодно, в том числе и что матч мог вообще не состояться например из-за землетрясения и цюнами
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