Широков призвал бросить все силы на детско-юношеский футбол

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мыслями о слабой игре национальной команды. По мнению Широкова, проблема кроется в детско-юношеском футболе.

– Сейчас все говорят о лимите, который убил поколение.

– Не думаю, что это лимит убил. Мне кажется, качество выпускаемых футболистов упало. Связано это с тем, что тренеры в эпоху безденежья уходили из профессии и ребятами особо не занимались. В этом и заключалась главная проблема. Надо все силы бросить на детско-юношеский футбол.

Напомним, сегодня сборная России проведет контрольный поединок против Бельгии. Начало матча в 19:00 по московскому времени.