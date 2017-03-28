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Широков призвал бросить все силы на детско-юношеский футбол

28 марта 2017, 17:35
3

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мыслями о слабой игре национальной команды. По мнению Широкова, проблема кроется в детско-юношеском футболе.

– Сейчас все говорят о лимите, который убил поколение.

– Не думаю, что это лимит убил. Мне кажется, качество выпускаемых футболистов упало. Связано это с тем, что тренеры в эпоху безденежья уходили из профессии и ребятами особо не занимались. В этом и заключалась главная проблема. Надо все силы бросить на детско-юношеский футбол.

Напомним, сегодня сборная России проведет контрольный поединок против Бельгии. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Широков Роман
Комментарии (3)
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Garrincha58
1490713627
так почему же ты Широков не тренируешь пацанов, а идешь после завершения карьеры на тепленькое место или Карпин на тв или Савин красуется как Ален Делон на всяких тупых шоу никто не хочет тренировать пацанов все только в аналитики и критикуют, я видел как в Питере тренируют пацанов 5-6 летних какие то физкультурники и дерут с родителей по 5 тыс в месяц мяч кинут и свистят не объясняя как играть куда бежать, я одному пытался сказать мол почему так он мне не ваше дело,, родители возмущаются одни говорят уже третью секцию меняют везде одинаково
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aam
1490720338
Перестаньте кормить дармоедов кокориных, мудков и иже с ними и переведите деньги на развитие ДЮСШ, а не тяните эти деньги с родителей работяг.
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Vratarь
1490725249
Да, брат Широков, ты прав. Только как фундамент заливать, когда все (и владельцы, и "болелы") хотят только пентхаус стеклить? Дай ответ, капитан!
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