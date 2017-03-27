Агент: «Де Бур не будет следующим тренером сборной Голландии»

Агент Гвидо Альберс, представляющий интересы экс-главного тренера «Аякса» и «Интера» Франка де Бура заявил, что 46-летний специалист не возглавит сборную Голландии. Напомним, в воскресенье, 27 марта, после поражения от Болгарии (0:2) в отборочном матче к ЧМ-2018 с поста наставника оранжевых был уволен Данни Блинд.

«Он хочет находиться на поле каждый день, поэтому данная должность ему не подходит. Нет, де Бур не станет новым тренером сборной Голландии.

Это не связано с фактором риска. Франк действительно хочет работать в клубе», – сказал Альберс.