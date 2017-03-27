Бубнов считает, что не стоит насиловать Василия Березуцкого ради выхода из группы на ЧМ-2018

Футбольный эксперт и аналитик Александр Бубнов подчеркнул, что не нужно предпринимать попыток по возвращению в сборную России защитника Василия Березуцкого накануне домашнего чемпионата мира. Ранее 34-летний футболист ЦСКА объявил о приостановлении выступлений за национальную команду, заявив, что намерен сосредоточиться на игре за армейский клуб.

«Ну, хорошо сыграет он на чемпионате мира. А дальше что? И что мы собрались выигрывать там? Выход из группы? И что, из-за этого надо его насиловать? Надо правильно работать с теми, кто есть», – сказал Бубнов.

Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.