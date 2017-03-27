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  • Куртуа не понимает, зачем сборной Бельгии матч против России

Куртуа не понимает, зачем сборной Бельгии матч против России

27 марта 2017, 18:17
19

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказал недоумение от проведения товарищеского матча против сборной России. По словам стража ворот, эта игра для бельгийцев лишняя. Напомним, ранее стало известно, что вратарь пропустит игру из-за проблем со здоровьем.

«Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч. Миньоле будет играть, и для него это хорошо. Я не понимаю, почему на этом этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город и стадион, который является частью чемпионата мира», – цитирует Куртуа Walfoot.be.

Встреча состоится 28 марта в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Бельгия Россия Миньоле Симон Куртуа Тибо
Комментарии (19)
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panmon
1490628606
Вообще никто не понимает зачем играть с Россией. В России тоже не понимают зачем у нас есть футбольная сборная!
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ufos73
1490630449
Зачем? Да просто поржать что бы )))
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опус 2
1490630682
Бобло им Россия отвалит за эту встречу ,вот зачем !
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Михас007
1490630972
Приезжайте мы ради вас видеть ))))
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каа
1490632110
Россия выиграет эту игру .... Россия вперед!!! назло всем и вся ...
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maratagliulin
1490634963
Ничья
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Болельщик Реал Мадрида
1490639333
Я полностью согласен с Тибо! Зачем им этот матч? Играть нужно с теми соперниками, которые смогут сопротивляться, смогут, что-то показывать на поле, чтобы потом учиться. А что может показать сборная России? Они через 20 минут уже пешком ходить начнут и в ворота мячом попадать не будут. Он в Сочи просто замерзнет, потому что мяч до его ворот и долетать не будет. Бельгии играть нужно с Германией, Францией, наконец с Англией. Только там они смогут опыт получать необходимый. А когда "мертвого" избиваешь и пинаешь, какой это прогресс! Это все равно, что Федор Емельяненко будет драться с Зверевым.
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ijgjr
1490641716
Любой уважающий себя человек не будет так высказываться - просто невежа - а нашим чем не мотивация
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Ниязик
1490642645
1-3
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Антибиотик
1490643512
Балбес! Просто есть регламент чемпионата и страна, принимающая ЧМ и не участвующая в отборе, получает возможность играть товарищеские игры под эгидой ФИФА и мало у кого получается от таких игр отказаться. Во время отбора у России тоже должны быть спарринг- партнеры.
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