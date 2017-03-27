Куртуа не понимает, зачем сборной Бельгии матч против России

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказал недоумение от проведения товарищеского матча против сборной России. По словам стража ворот, эта игра для бельгийцев лишняя. Напомним, ранее стало известно, что вратарь пропустит игру из-за проблем со здоровьем.

«Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч. Миньоле будет играть, и для него это хорошо. Я не понимаю, почему на этом этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город и стадион, который является частью чемпионата мира», – цитирует Куртуа Walfoot.be.

Встреча состоится 28 марта в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.