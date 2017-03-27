Миранчук: «Крайне сложно оценивать результат матча с Кот-д'Ивуаром»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук заявил, что поражение в товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2) расстроило всех игроков национальной команды.

«Все ребята в команде очень расстроены, мы понимаем, что не должны были проигрывать. Крайне сложно оценивать результат матча с Кот-д'Ивуаром. Вроде бы нам удавалось создавать моменты, угрожать воротам противника. Но они свои моменты реализовали, а мы – нет. На следующий день после матча мы посмотрели игру, разобрали ошибки. Сейчас надо сделать правильные выводы и продолжить работать», – сказал Миранчук.

Ближайший контрольный матч сборная России проведет против Бельгии. Матч состоится 28 марта в 19:00 по московскому времени.

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