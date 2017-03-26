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  • Кечинов: «Через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет»

Кечинов: «Через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет»

26 марта 2017, 20:11
6

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что во время его выступления за московский клуб упражнение «квадрат» являлось ключевым в подготовке команды. По словам экс-футболиста, через него тренерский штаб определял, кто способен играть за красно-белых, а кто нет.

«Как Романцев понимал, что кто-то в «Спартаке» нарушает режим? Когда в «квадрате» – четыре на четыре или пять на пять – проигрывали полузащитники. Нужно было в два касания удерживать мяч. Игроки средней линии вообще не имели права его терять. Если кто-то делал лишнее касание – 15 отжиманий для мотивации. За счет этого упражнения «Спартак» долгое время становился чемпионом. Наш «квадрат» был особенным, больше такого не видел нигде. Хотя бывал на стажировках. Например, в «Сельте». Там в «квадрат» тоже играли, но шире и не настолько интенсивно.

В «Спартаке» в мое время были лучшие защитники страны. Они долго думать не позволяли – накрывали, стоило только чуть промедлить. А если кого-то накрывали постоянно, его лишали места в основе. Через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет. Олег Иванович довел это упражнение до такого уровня, что после него люди буквально выползали», – сказал Кечинов.

Напомним, Кечинов выступал за «Спартак» с 1993 по 2000 год, став с командой за этот период времени шестикратным чемпионом России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Кечинов Валерий
Комментарии (6)
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mihail200606
1490552833
блин, всю подготовку на одном таком упражнении строить дебилизм конечно.. для Чр 90х гг. этого может и хватало))) это говорит только лишь об ограниченности тренера...
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moiseenko13
1490553832
А ЕСЛИ СБОРНУЮ ПОПРОБЫВАТЬ В ОЧКО
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shurik45
1490556476
Соглашусь с Валерой,игра в короткий пас всегда была коронкой Спартака.
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Мары
1490563638
Всё правильно. Но тут нужно учитывать, что в Спартаке футболисты работали фактически на автомате, как сейчас у Бердыича. С другой стороны, если соперник ставил не решаемую задачу, особенно прессинг,Спартак терялся. Особенно сильны в этом были французы и Спартак против них противоядия не имел.
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Опорник84
1490582457
Тот Спартак уже не вернуть к сожалению!
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