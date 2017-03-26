Кечинов: «Через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что во время его выступления за московский клуб упражнение «квадрат» являлось ключевым в подготовке команды. По словам экс-футболиста, через него тренерский штаб определял, кто способен играть за красно-белых, а кто нет.

«Как Романцев понимал, что кто-то в «Спартаке» нарушает режим? Когда в «квадрате» – четыре на четыре или пять на пять – проигрывали полузащитники. Нужно было в два касания удерживать мяч. Игроки средней линии вообще не имели права его терять. Если кто-то делал лишнее касание – 15 отжиманий для мотивации. За счет этого упражнения «Спартак» долгое время становился чемпионом. Наш «квадрат» был особенным, больше такого не видел нигде. Хотя бывал на стажировках. Например, в «Сельте». Там в «квадрат» тоже играли, но шире и не настолько интенсивно.

В «Спартаке» в мое время были лучшие защитники страны. Они долго думать не позволяли – накрывали, стоило только чуть промедлить. А если кого-то накрывали постоянно, его лишали места в основе. Через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет. Олег Иванович довел это упражнение до такого уровня, что после него люди буквально выползали», – сказал Кечинов.

Напомним, Кечинов выступал за «Спартак» с 1993 по 2000 год, став с командой за этот период времени шестикратным чемпионом России.