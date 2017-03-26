Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Беляев заявил, что в случае с пенальти попал в ловушку Дзюбы

Беляев заявил, что в случае с пенальти попал в ловушку Дзюбы

26 марта 2017, 19:15
18

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев заявил, что в матче 20-го тура РФПЛ попал в ловушку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который хитрым способом заработал на себе пенальти. По словам игрока «канониров», форвард сине-бело-голубых первым нарушал правила.

«Я, можно сказать, попался в ловушку Дзюбы. Он обхватывал меня двумя руками и вместе со мной пытался развернуться. То есть, сначала был фол с его стороны, но обзор судьи не позволяет ему увидеть руки нападающего, потому что они находятся у него за спиной. Он хватал меня за майку, за части тела.

Мне кажется, в таких моментах судьи должны знать манеру игры каждого футболиста атаки – стоит он на ногах или валится при первой возможности. Мне кажется, нужно было просто продолжить игру», – сказал Беляев.

Отметим, что после матча главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков назвал судейство главной причиной поражения своей команды в данной встрече.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1490545268
Да , Дзюба уже стал спецом по зарабатыванию пенальти на пустом месте .
Ответить
Eds
1490547074
Он обхватывал меня двумя руками и вместе со мной пытался развернуться. ---------------------------------------------- Он развернулся и стал в позу... Ему не вдули. За это пенальти...
Ответить
Zeff
1490547210
Сказки тульского Арсенала.
Ответить
Бриг
1490552657
НУ, ПОДСТАВИЛСЯ, А ЗАЩИТНИК ЛОХАНУЛСЯ. ЧТО ТЕПЕРЬ ЖАЛОВАТЬСЯ?
Ответить
Бриг
1490552803
Карпин правильно сказал-что ему бороться с ним надо было и на ногах стоять во что бы то ни стало?
Ответить
Gr1goRush
1490553249
Дзюба - ассасин!))
Ответить
vladimir63
1490557831
всё это смешно если бы не было так грустно ! нет у нас нападающих способных на дриблинге обыграть пару тройку защитников ! ну нетууу ! напу проще упасть от любого контакта ! а там если судья свистнет то нап герой ! а не свистнет так судья гад ! вот так и играем !
Ответить
Dima4ka_22
1490565936
Дзюба лучший
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
1
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+