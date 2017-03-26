Беляев заявил, что в случае с пенальти попал в ловушку Дзюбы

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев заявил, что в матче 20-го тура РФПЛ попал в ловушку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который хитрым способом заработал на себе пенальти. По словам игрока «канониров», форвард сине-бело-голубых первым нарушал правила.

«Я, можно сказать, попался в ловушку Дзюбы. Он обхватывал меня двумя руками и вместе со мной пытался развернуться. То есть, сначала был фол с его стороны, но обзор судьи не позволяет ему увидеть руки нападающего, потому что они находятся у него за спиной. Он хватал меня за майку, за части тела.

Мне кажется, в таких моментах судьи должны знать манеру игры каждого футболиста атаки – стоит он на ногах или валится при первой возможности. Мне кажется, нужно было просто продолжить игру», – сказал Беляев.

Отметим, что после матча главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков назвал судейство главной причиной поражения своей команды в данной встрече.