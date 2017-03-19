Кирьяков: «Поднятая «Зенитом» истерика сыграла свою роль. В прошлом туре была рука Москвы, теперь – Питера»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков остался недоволен работой судей в матче 20-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от «Зенита» (0:2). По словам специалиста, такая команда, как клуб из Санкт-Петербурга, не должна нуждаться в помощи арбитров.

«Мы разочарованы. Прежде всего, работой судейской бригады. Думаю, два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба провоцирует в штрафной, мы предупреждали об этом игроков, но судья принял такое решение... Перед вторым голом сфолили на Александрове, а потом было явное «вне игры». Так получили два мяча в свои ворота.

Страдаем от ошибок судей. Та истерика, которую поднял «Зенит» после матча с «Амкаром», сыграла свою роль. Они добились, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, а теперь рука Питера, наверное. Такой клуб, как «Зенит», не нуждается в помощи арбитров», – сказал Кирьяков.

После данного поражения «Арсенал» остался в зоне вылета турнирной таблицы, имея в активе 15 очков.