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    Кирьяков: «Поднятая «Зенитом» истерика сыграла свою роль. В прошлом туре была рука Москвы, теперь – Питера»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков остался недоволен работой судей в матче 20-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от «Зенита» (0:2). По словам специалиста, такая команда, как клуб из Санкт-Петербурга, не должна нуждаться в помощи арбитров.

    «Мы разочарованы. Прежде всего, работой судейской бригады. Думаю, два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба провоцирует в штрафной, мы предупреждали об этом игроков, но судья принял такое решение... Перед вторым голом сфолили на Александрове, а потом было явное «вне игры». Так получили два мяча в свои ворота.

    Страдаем от ошибок судей. Та истерика, которую поднял «Зенит» после матча с «Амкаром», сыграла свою роль. Они добились, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, а теперь рука Питера, наверное. Такой клуб, как «Зенит», не нуждается в помощи арбитров», – сказал Кирьяков.

    После данного поражения «Арсенал» остался в зоне вылета турнирной таблицы, имея в активе 15 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2017 22:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 марта 2017, 15:08

      Еськов наказал Арсенал ни за, что, хотя на него это похоже. Где Еськов , там будут предвзятые ошибки.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 20 марта 2017, 13:53

      ну что сделаешь - это не в первые а обычное действие судейского орпуса - работают над ошибками - иначе они работать не умеют

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 марта 2017, 10:29

      Кирьяков ! спокойно посмотри календарь оставшихся игр - до тебя дойдёт , что больше 5-7 очков не набрать , и с воодушевлением готовимся к ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 20 марта 2017, 08:47

      Серега не истери, а лучше посчитай сколько твоя команда пробила по воротам и сколько создала опасных моментов.

      0
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      Рейтинг: +41

      Акомуто Хуевато+ 20 марта 2017, 01:18

      А кто бы не истерил???Такие деньги в навоз кинули,а на выходе ПШИК.

      8
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:39

      До чего же убог Зенит, если даже в таких матчах его за гланды на верх вытягивают.
      А Луческу пусть себе новое место работы подыскивает.Не оставит его Миллер.Не оставит.

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 19 марта 2017, 23:44

      Ну вот и цыгана ублажили судьи, а то достал своим нытьем.

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 марта 2017, 23:21

      "Страдаем от ошибок судей." Судьи опять загнали Арсенал на последнее место. Если бы не судьи и не руки Москвы и Питера, а также Краснодара и т.д... Кирьяков бы уже в ЛЧ феерил со своей командой.

      3
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      Рейтинг: +11234

      alp 19 марта 2017, 23:15

      возьми любого тренера после проигрыша - начнет ныть про судейство )) лохи

      4
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 19 марта 2017, 23:05

      Глушаков это похороны, а Спартак это похороны РФПЛ сезона 2016/2017. В прошлом году РФПЛ похоронил ЦСКА. Сколько можно тянуть этих столичных бездарей?
      Нах такой футбол нужен?
      И сколько похорон мы еще увидим?

      -1
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