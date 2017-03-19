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  • Кирьяков: «Поднятая «Зенитом» истерика сыграла свою роль. В прошлом туре была рука Москвы, теперь – Питера»

Кирьяков: «Поднятая «Зенитом» истерика сыграла свою роль. В прошлом туре была рука Москвы, теперь – Питера»

19 марта 2017, 22:43
15

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков остался недоволен работой судей в матче 20-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от «Зенита» (0:2). По словам специалиста, такая команда, как клуб из Санкт-Петербурга, не должна нуждаться в помощи арбитров.

«Мы разочарованы. Прежде всего, работой судейской бригады. Думаю, два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба провоцирует в штрафной, мы предупреждали об этом игроков, но судья принял такое решение... Перед вторым голом сфолили на Александрове, а потом было явное «вне игры». Так получили два мяча в свои ворота.

Страдаем от ошибок судей. Та истерика, которую поднял «Зенит» после матча с «Амкаром», сыграла свою роль. Они добились, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, а теперь рука Питера, наверное. Такой клуб, как «Зенит», не нуждается в помощи арбитров», – сказал Кирьяков.

После данного поражения «Арсенал» остался в зоне вылета турнирной таблицы, имея в активе 15 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Кирьяков Сергей
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1489952716
согласен-просто пидо.ры они.
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Челнинец
1489952950
ИЗ ЯЗыка Снял! Все уж это поняли и понимают, но это наш футбол, все подкупное!
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vaenruk
1489953075
Какой же у нас отличный чемпионат. Все говорят о чем угодно, но только не о футболе
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Misha78
1489953078
Так то Тула весь матч в атаке была и отобрали у них победу. 15 место ваш максимум ребята.
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Бестолковый
1489953948
Глушаков это похороны, а Спартак это похороны РФПЛ сезона 2016/2017. В прошлом году РФПЛ похоронил ЦСКА. Сколько можно тянуть этих столичных бездарей? Нах такой футбол нужен? И сколько похорон мы еще увидим?
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alp
1489954553
возьми любого тренера после проигрыша - начнет ныть про судейство )) лохи
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Бриг
1489954879
"Страдаем от ошибок судей." Судьи опять загнали Арсенал на последнее место. Если бы не судьи и не руки Москвы и Питера, а также Краснодара и т.д... Кирьяков бы уже в ЛЧ феерил со своей командой.
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Filllllll
1489956267
Ну вот и цыгана ублажили судьи, а то достал своим нытьем.
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Мары
1489959549
До чего же убог Зенит, если даже в таких матчах его за гланды на верх вытягивают. А Луческу пусть себе новое место работы подыскивает.Не оставит его Миллер.Не оставит.
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Акомуто Хуевато+
1489961899
А кто бы не истерил???Такие деньги в навоз кинули,а на выходе ПШИК.
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