Отбор на ЧМ-2018. Сборная Швеции забила четыре мяча в ворота Беларуси

В матче группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Швеции крупно переиграла на своем поле Беларусь. Дублем у хозяев отметился Эмиль Форсберг.

Таким образом, шведы с 10-ю очками вышли на вторую позицию в группе А, в то время как белорусы занимают пятую строчку, имея в своем активе два очка.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа А. 5-й тур

Швеция – Беларусь – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Форсберг, 19 (с пенальти); 2:0 – Форсберг, 49; 3:0 – Берг, 57; 4:0 – Телин, 78.

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