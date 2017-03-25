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    Отбор на ЧМ-2018. Сборная Швеции забила четыре мяча в ворота Беларуси

    В матче группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Швеции крупно переиграла на своем поле Беларусь. Дублем у хозяев отметился Эмиль Форсберг.

    Таким образом, шведы с 10-ю очками вышли на вторую позицию в группе А, в то время как белорусы занимают пятую строчку, имея в своем активе два очка.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа А. 5-й тур

    Швеция – Беларусь – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Форсберг, 19 (с пенальти); 2:0 – Форсберг, 49; 3:0 – Берг, 57; 4:0 – Телин, 78.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 21:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 марта 2017, 22:07

      Не надо было вчера нашу сборную смотреть. Это заразно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 25 марта 2017, 22:06

      Жаль что ибра не играл

      0
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