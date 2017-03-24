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    Титов считает, что сборной России нечего делать на Кубке конфедераций-2017

    Бывший полузащитник сборной России Егор Титов после поражения национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2) выразил мнение, что подопечным Станислава Черчесова нечего делать на Кубке конфедераций-2017 с показываемым футболом.

    Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

    – Разочарован результатом. Но еще больше тем, как команда действовала. Я не увидел игрового рисунка. Понятно, что играли в три защитника с Жирковым и Самедовым по краям. Понятно, что использовался «ростовский блок» Ерохин – Полоз – Бухаров. Дань «Ростову» – клуб провел прекрасный европейский сезон. Но! Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а «Ростов» большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной. Кроме того, у нас большие кадровые потери: Дзагоев, Глушаков, Дзюба, Шатов, Смольников, Кокорин, Смолов. Костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на ЧМ, в этом матче отсутствовал.

    Знаю Черчесова – для него нет авторитетов. Ну а что нам делать, если без некоторых нельзя обойтись? Большого опыта, как у Игнашевича и Березуцких, у многих просто нет. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего.

    – Когда страна увидит результат?

    – Кроме Кубка конфедераций у нас не будет ни одной официальной встречи. То есть, на протяжении 11 месяцев – сплошь контрольные матчи. Футболистам непросто, как и тренерам. Нужно донести до ребят: любой такой матч должен быть самым ответственным и самым важным в их карьере.

    Добавим, что 28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.03.2017 23:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 25 марта 2017, 21:35

      Ставки против сборной России - неплохая прибавка к семейному бюджету!!!)

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 марта 2017, 20:45

      А Титов что, оракул? Вы спросите болельщиков. Они вам и ответят.

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 25 марта 2017, 11:30

      Экспериментальный состав не прошёл...

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 марта 2017, 09:11

      Хотя один адекватный человек, трезво оценивает шансы этой сборной на предстрящие турниры. А мудко с Оловым и Красножаном продолжат верить, что сборная сама профессиональная и лучшая, продолжая прибывать в какой-то своей, сюарилистической реальности.

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 25 марта 2017, 07:48

      ну как не чего то а помогать другим сборным в группе набирать 3 очка?

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 25 марта 2017, 06:32

      это точно Егор
      но зато мы получим два рекорда как первая страна хозяйка ЧМ набравшая ноль очков и в кубке конфедерации и на ЧМ
      короче весело будет

      2
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 25 марта 2017, 02:18

      Кутепов ,видимо, слишком в себя уверовал! в "Спартаке" косячить начал, а его в сборную!

      3
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 25 марта 2017, 02:14

      вот бельгийцы и проверят наших "звезд". а насчет Кубка Егор на все100 прав

      1
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      Рейтинг: +255

      aleksander 25 марта 2017, 01:09

      Где эти Спартаковские связки?!
      Только легионы решают там, как и в других клубах.....

      Кого не поставь всем по.уй, только нам болелам стыдно... А им... Хули бабки текут и похуй,сорри за мат.... Одни эмоции после этого безобразия....и

      2
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      Рейтинг: +255

      aleksander 25 марта 2017, 01:01

      Давным давно нужно было делать этот вывод! Черчесов(это не тренер), одно дело устраивать Трени клуба, другое сборной....
      Проигрывать "такой" сборной(без лидеровдрузья можно просто ставить также дворовых пацанов(которые выложаться) но умрут...
      А здесь стыд,стыд,стыд

      3
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