Титов считает, что сборной России нечего делать на Кубке конфедераций-2017

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов после поражения национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2) выразил мнение, что подопечным Станислава Черчесова нечего делать на Кубке конфедераций-2017 с показываемым футболом.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

– Разочарован результатом. Но еще больше тем, как команда действовала. Я не увидел игрового рисунка. Понятно, что играли в три защитника с Жирковым и Самедовым по краям. Понятно, что использовался «ростовский блок» Ерохин – Полоз – Бухаров. Дань «Ростову» – клуб провел прекрасный европейский сезон. Но! Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а «Ростов» большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной. Кроме того, у нас большие кадровые потери: Дзагоев, Глушаков, Дзюба, Шатов, Смольников, Кокорин, Смолов. Костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на ЧМ, в этом матче отсутствовал.

Знаю Черчесова – для него нет авторитетов. Ну а что нам делать, если без некоторых нельзя обойтись? Большого опыта, как у Игнашевича и Березуцких, у многих просто нет. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего.

– Когда страна увидит результат?

– Кроме Кубка конфедераций у нас не будет ни одной официальной встречи. То есть, на протяжении 11 месяцев – сплошь контрольные матчи. Футболистам непросто, как и тренерам. Нужно донести до ребят: любой такой матч должен быть самым ответственным и самым важным в их карьере.

Добавим, что 28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.