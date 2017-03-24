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  • Титов считает, что сборной России нечего делать на Кубке конфедераций-2017

Титов считает, что сборной России нечего делать на Кубке конфедераций-2017

24 марта 2017, 23:26
15

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов после поражения национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2) выразил мнение, что подопечным Станислава Черчесова нечего делать на Кубке конфедераций-2017 с показываемым футболом.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

– Разочарован результатом. Но еще больше тем, как команда действовала. Я не увидел игрового рисунка. Понятно, что играли в три защитника с Жирковым и Самедовым по краям. Понятно, что использовался «ростовский блок» Ерохин – Полоз – Бухаров. Дань «Ростову» – клуб провел прекрасный европейский сезон. Но! Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а «Ростов» большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной. Кроме того, у нас большие кадровые потери: Дзагоев, Глушаков, Дзюба, Шатов, Смольников, Кокорин, Смолов. Костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на ЧМ, в этом матче отсутствовал.

Знаю Черчесова – для него нет авторитетов. Ну а что нам делать, если без некоторых нельзя обойтись? Большого опыта, как у Игнашевича и Березуцких, у многих просто нет. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего.

– Когда страна увидит результат?

– Кроме Кубка конфедераций у нас не будет ни одной официальной встречи. То есть, на протяжении 11 месяцев – сплошь контрольные матчи. Футболистам непросто, как и тренерам. Нужно донести до ребят: любой такой матч должен быть самым ответственным и самым важным в их карьере.

Добавим, что 28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кубок конфедераций Россия Кот-д'Ивуар Титов Егор
Комментарии (15)
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Вервольф
1490388087
Почему-то я с ним согласен.
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Boozman
1490388094
Да что все скулят то. Сегодня этих не хватало, завтра тех. Да даже если бы все из тех, кого он перечислил, были бы в составе, ничего бы не прибавилось. На что они способны мы уже не раз видели
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Boozman
1490388923
А вообще да. Игнашу и Васяну замены нет, надо возвращать в состав. Саламыча с Нигматиллиным и Овчинниковым на раму, Онопко, Семак, Смертин, Титов, Мостовой, Карпин, Аленичев, Хохлов, Панов пора бы их возвращать. Вполне себе подающие надежды и перспективные игроки, да и возраст ничего, в принципе. В тренерский штаб Ярцева, Газзаева и Романцева. Плюс ещё нужно поменять комментаторов и поле, эти нефартовые и игроков в состав ставить по гороскопу, как Доменек
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Жентус
1490389035
Почему у Бердыева Терентьев может сдержать игроков МЮ, а у Черчесова его великолепные Кутепов с Семеновым на газоне ползают? Что мешает Черчесову вернуться к игре в 4 защитника с крайними Жирковым(Кудряшовым) и Фернандесом, а в центр поставить более опытного Нойштедтера, который был бы ведущим защитником и одного ведомого Кутепова или Семенова с ним поставить? Хочешь насыщать наш центр поля, так и насыщай его двумя мать е** опорниками, которых в России слава богу хватает! А у нас что в итоге? Три бревна в обороне и атака никакая, отлично! К этому ЧМ все так надеялись на Дзагоева, Смолова, Черышева, последний так вообще хрустальный, Дзагоев тоже в последнее время только в лазарете и сидит... У нас же есть игроки, но они почему то вечно не на поле.
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aleksander
1490392919
Давным давно нужно было делать этот вывод! Черчесов(это не тренер), одно дело устраивать Трени клуба, другое сборной.... Проигрывать "такой" сборной(без лидеровдрузья можно просто ставить также дворовых пацанов(которые выложаться) но умрут... А здесь стыд,стыд,стыд
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aleksander
1490393367
Где эти Спартаковские связки?! Только легионы решают там, как и в других клубах.....
Кого не поставь всем по.уй, только нам болелам стыдно... А им... Хули бабки текут и похуй,сорри за мат.... Одни эмоции после этого безобразия....и
Ответить
19asmodey54
1490397275
вот бельгийцы и проверят наших "звезд". а насчет Кубка Егор на все100 прав
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19asmodey54
1490397490
Кутепов ,видимо, слишком в себя уверовал! в "Спартаке" косячить начал, а его в сборную!
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marshal9
1490412755
это точно Егор но зато мы получим два рекорда как первая страна хозяйка ЧМ набравшая ноль очков и в кубке конфедерации и на ЧМ короче весело будет
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STALKER27
1490430642
Экспериментальный состав не прошёл...
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