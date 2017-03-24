Роберто Карлос: «России не хватит опыта для выхода в финал Кубка конфедераций»

Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что у сборной России не хватит опыта для того, чтобы пробиться в финал предстоящего Кубка конфедераций. Он предсказал финал с участием сборных Германии и Португалии.

«У меня сложились очень теплые отношения с Криштиану Роналду. Он великолепный игрок и заслуживает еще одного титула со своей сборной. Также я очень высокого мнения о тренере португальцев Фернанду Сантуше.

На групповом этапе, на мой взгляд, самой интересной будет встреча сборных Португалии и Мексики, а в финале я жду команды Германии и Португалии. Сборная России? Эта команда может стать сюрпризом, но для выхода в финал у нее просто не хватит опыта.

«Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА – из игроков этих команд можно создать сильную команду. Когда я играл в России, сборная была не очень сильной – команда больше бегала, чем играла в футбол. Когда пришли Фабио Капелло и Кристиан Пануччи, сборная России стала сильнее тактически и постепенно прогрессировала.

Мне не нравится, когда Кубок конфедераций называют тестовым или тренировочным турниром. Победа в нем стала одной из самых важных в моей карьере, потому что она была первой со сборной Бразилии», – сказал Роберто Карлос.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах – Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.