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  • Роберто Карлос: «России не хватит опыта для выхода в финал Кубка конфедераций»

Роберто Карлос: «России не хватит опыта для выхода в финал Кубка конфедераций»

24 марта 2017, 11:05
13

Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что у сборной России не хватит опыта для того, чтобы пробиться в финал предстоящего Кубка конфедераций. Он предсказал финал с участием сборных Германии и Португалии.

«У меня сложились очень теплые отношения с Криштиану Роналду. Он великолепный игрок и заслуживает еще одного титула со своей сборной. Также я очень высокого мнения о тренере португальцев Фернанду Сантуше.

На групповом этапе, на мой взгляд, самой интересной будет встреча сборных Португалии и Мексики, а в финале я жду команды Германии и Португалии. Сборная России? Эта команда может стать сюрпризом, но для выхода в финал у нее просто не хватит опыта.

«Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА – из игроков этих команд можно создать сильную команду. Когда я играл в России, сборная была не очень сильной – команда больше бегала, чем играла в футбол. Когда пришли Фабио Капелло и Кристиан Пануччи, сборная России стала сильнее тактически и постепенно прогрессировала.

Мне не нравится, когда Кубок конфедераций называют тестовым или тренировочным турниром. Победа в нем стала одной из самых важных в моей карьере, потому что она была первой со сборной Бразилии», – сказал Роберто Карлос.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах – Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Португалия Германия Мексика Бразилия Роналду Криштиану Карлос Роберто Сантуш Фернанду
Комментарии (13)
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ijgjr
1490342794
мы знаем
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Dimon013
1490343497
России много чего не хватает в футболе! Лучше смотрите хоккей)
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Nerlinger
1490343731
нашим Дурням вообще ни чего не хватит
Ответить
Asbjorn
1490344791
Не только опыта не хватит
Ответить
x-x-x-x-x
1490344923
если бы только опыта...
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1490345655
Уважаемый мистер Карлос! Сборной России, давным-давно не хватает "ремня", лишения баснасловного жалования и классных игроков, которые будут по уровню соответсвовать уровню игроков европейских клубов. Желания прогрессировать каждый день, каждый час. Вот что не хватает сборной России.
Ответить
Parham
1490345992
Солидарен!
Ответить
ivanthebest
1490347790
Пускай уж лучше бегают как в попу ужаленные, допуская ошибки, чем вальяжно катая мяч и передвигаясь по полю, но также допуская ошибки. Тот кто в футболке сборной, должен просто умирать на поле, а не ждать пока ему подгонят попкорна и мягкое кресло...
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slavko33002
1490347926
Ничего не хватит.
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Danish Dynamite
1490348040
Он ещё мягко выразился)
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