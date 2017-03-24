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    Роберто Карлос: «России не хватит опыта для выхода в финал Кубка конфедераций»

    Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что у сборной России не хватит опыта для того, чтобы пробиться в финал предстоящего Кубка конфедераций. Он предсказал финал с участием сборных Германии и Португалии.

    «У меня сложились очень теплые отношения с Криштиану Роналду. Он великолепный игрок и заслуживает еще одного титула со своей сборной. Также я очень высокого мнения о тренере португальцев Фернанду Сантуше.

    На групповом этапе, на мой взгляд, самой интересной будет встреча сборных Португалии и Мексики, а в финале я жду команды Германии и Португалии. Сборная России? Эта команда может стать сюрпризом, но для выхода в финал у нее просто не хватит опыта.

    «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА – из игроков этих команд можно создать сильную команду. Когда я играл в России, сборная была не очень сильной – команда больше бегала, чем играла в футбол. Когда пришли Фабио Капелло и Кристиан Пануччи, сборная России стала сильнее тактически и постепенно прогрессировала.

    Мне не нравится, когда Кубок конфедераций называют тестовым или тренировочным турниром. Победа в нем стала одной из самых важных в моей карьере, потому что она была первой со сборной Бразилии», – сказал Роберто Карлос.

    Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах – Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2017 11:05
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 марта 2017, 12:34

      Он ещё мягко выразился)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 24 марта 2017, 12:32

      Ничего не хватит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 марта 2017, 12:29

      Пускай уж лучше бегают как в попу ужаленные, допуская ошибки, чем вальяжно катая мяч и передвигаясь по полю, но также допуская ошибки. Тот кто в футболке сборной, должен просто умирать на поле, а не ждать пока ему подгонят попкорна и мягкое кресло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 24 марта 2017, 11:59

      Солидарен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 24 марта 2017, 11:54

      Уважаемый мистер Карлос! Сборной России, давным-давно не хватает "ремня", лишения баснасловного жалования и классных игроков, которые будут по уровню соответсвовать уровню игроков европейских клубов. Желания прогрессировать каждый день, каждый час. Вот что не хватает сборной России.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 марта 2017, 11:42

      если бы только опыта...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 марта 2017, 11:39

      Не только опыта не хватит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 марта 2017, 11:22

      нашим Дурням вообще ни чего не хватит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 марта 2017, 11:18

      России много чего не хватает в футболе! Лучше смотрите хоккей)

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Dimon013 24 марта 2017, 12:33

      В хоккее до той же Канады нам как до Китая раком)) Хрен редьки не слаще

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 марта 2017, 11:14

      Здесь не надо обижаться,
      слова знаменитого игрока надо воспринять,
      как красную тряпку для быка,разозлиться и мочить,
      опровергать.

      0
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ > alex1951 25 марта 2017, 23:50

      Только быков у нас нет , одни телочки .

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