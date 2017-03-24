Шевченко: «Сборная Украины готова к матчу с Хорватией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке своей команды к предстоящему матчу отборочного цикла со сборной Хорватии.

«Нам удалось сделать определенный микроцикл и проделать нужную работу. На тренировках мы хорошо исследовали игроков, буквально онлайн, наблюдали за их готовностью и физическими качествами. И сейчас я смело могу сказать, что сборная Украины готова к матчу.

Задача команды прежде всего – создать прессинг в комфортной зоне хорватов. Их комфортная зона – это середина поля. И чем больше там будет прессинга, тем лучше для нас.

Результат очень важен для нас, но его можно добиться разными способами. Нам хочется добиться результата с помощью хорошей достойной игры – это главное, о чем я сейчас прошу футболистов», – приводит слова Шевченко Sportarena.

Матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Хорватия – Украина состоится на стадионе «Максимир» в Загребе в пятницу, 24 марта.