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    Шевченко: «Сборная Украины готова к матчу с Хорватией»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке своей команды к предстоящему матчу отборочного цикла со сборной Хорватии.

    «Нам удалось сделать определенный микроцикл и проделать нужную работу. На тренировках мы хорошо исследовали игроков, буквально онлайн, наблюдали за их готовностью и физическими качествами. И сейчас я смело могу сказать, что сборная Украины готова к матчу.

    Задача команды прежде всего – создать прессинг в комфортной зоне хорватов. Их комфортная зона – это середина поля. И чем больше там будет прессинга, тем лучше для нас.

    Результат очень важен для нас, но его можно добиться разными способами. Нам хочется добиться результата с помощью хорошей достойной игры – это главное, о чем я сейчас прошу футболистов», – приводит слова Шевченко Sportarena.

    Матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Хорватия – Украина состоится на стадионе «Максимир» в Загребе в пятницу, 24 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 09:53
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 марта 2017, 19:59

      Готова просрать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 24 марта 2017, 15:52

      Андрюха красавчик.

      0
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