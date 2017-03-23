Источник: защитник «Шальке-04» Колашинац летом бесплатно достанется «Манчестер Сити»

С каких пор МанСити берёт свободных агентов?) Странно, что не выкупили его зимой за 60 млн евро. Непохоже на них.
Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац близок к переходу в «Манчестер Сити». Как сообщает источник, игрок не будет продлевать контракт с немецким клубом, который истекает грядущим летом. Отмечается, что представитель футболиста уже отправился в Англию, чтобы обсудить детали возможного перехода.
Напомним, ранее сообщалось, что Колашинац может продолжить карьеру в «Челси» или «Ювентусе».
В нынешнем сезоне 23-летний босниец провел за «Шальке-04» в Бундеслиге 20 матчей, занеся себе в актив три гола, четыре результативных передачи и четыре желтых карточки.