Источник: защитник «Шальке-04» Колашинац летом бесплатно достанется «Манчестер Сити»

Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац близок к переходу в «Манчестер Сити». Как сообщает источник, игрок не будет продлевать контракт с немецким клубом, который истекает грядущим летом. Отмечается, что представитель футболиста уже отправился в Англию, чтобы обсудить детали возможного перехода.

Напомним, ранее сообщалось, что Колашинац может продолжить карьеру в «Челси» или «Ювентусе».

В нынешнем сезоне 23-летний босниец провел за «Шальке-04» в Бундеслиге 20 матчей, занеся себе в актив три гола, четыре результативных передачи и четыре желтых карточки.