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    Источник: защитник «Шальке-04» Колашинац летом бесплатно достанется «Манчестер Сити»

    Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац близок к переходу в «Манчестер Сити». Как сообщает источник, игрок не будет продлевать контракт с немецким клубом, который истекает грядущим летом. Отмечается, что представитель футболиста уже отправился в Англию, чтобы обсудить детали возможного перехода.

    Напомним, ранее сообщалось, что Колашинац может продолжить карьеру в «Челси» или «Ювентусе».

    В нынешнем сезоне 23-летний босниец провел за «Шальке-04» в Бундеслиге 20 матчей, занеся себе в актив три гола, четыре результативных передачи и четыре желтых карточки.

    Источник: Skysports

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    23.03.2017 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 марта 2017, 08:57

      С каких пор МанСити берёт свободных агентов?) Странно, что не выкупили его зимой за 60 млн евро. Непохоже на них.

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