Главный тренер «Лугано» из-за поражения команды ранним утром вывез команду на завод

Главный тренер «Лугано» Паоло Трамеццани после поражения команды в рамках 24-го тура чемпионата Швейцарии от «Туна» (2:4) ранним утром вывез команду на завод. По информации источника, тем самым специалист хотел показать своим подопечным, как нужно работать.

Отметим, что даная мера не помогла клубу из Лугано в следующем туре: подопечные Трамеццани проиграли «Янг Бойз» со счетом 0:2.

На данный момент «Лугано» занимает в турнирной таблице чемпионата Швейцарии шестое место, имея в активе 28 очков.