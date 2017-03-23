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  • Главный тренер «Лугано» из-за поражения команды ранним утром вывез команду на завод

Главный тренер «Лугано» из-за поражения команды ранним утром вывез команду на завод

23 марта 2017, 14:41
5

Главный тренер «Лугано» Паоло Трамеццани после поражения команды в рамках 24-го тура чемпионата Швейцарии от «Туна» (2:4) ранним утром вывез команду на завод. По информации источника, тем самым специалист хотел показать своим подопечным, как нужно работать.

Отметим, что даная мера не помогла клубу из Лугано в следующем туре: подопечные Трамеццани проиграли «Янг Бойз» со счетом 0:2.

На данный момент «Лугано» занимает в турнирной таблице чемпионата Швейцарии шестое место, имея в активе 28 очков.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Швейцария. Суперлига Лугано
Комментарии (5)
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acer2003
1490269536
Представьте Кокошу с Мамаевым у станка ? )))
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30регион
1490274631
В 90-е у нас вывозили в лес!копали яму.
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Chernyi Lis
1490276281
наших на банкет вывозят..((
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dyema
1491466167
Не на тот завод вывез, надо было в Россию в глубинку, где станкам лет по сорок-пятьдесят и зарплата в 200 евро......
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