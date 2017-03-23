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    Главный тренер «Лугано» из-за поражения команды ранним утром вывез команду на завод

    Главный тренер «Лугано» Паоло Трамеццани после поражения команды в рамках 24-го тура чемпионата Швейцарии от «Туна» (2:4) ранним утром вывез команду на завод. По информации источника, тем самым специалист хотел показать своим подопечным, как нужно работать.

    Отметим, что даная мера не помогла клубу из Лугано в следующем туре: подопечные Трамеццани проиграли «Янг Бойз» со счетом 0:2.

    На данный момент «Лугано» занимает в турнирной таблице чемпионата Швейцарии шестое место, имея в активе 28 очков.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    23.03.2017 14:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 апреля 2017, 11:09

      Не на тот завод вывез, надо было в Россию в глубинку, где станкам лет по сорок-пятьдесят и зарплата в 200 евро......

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 марта 2017, 16:38

      наших на банкет вывозят..((

      0
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      Рейтинг: +49

      30регион 23 марта 2017, 16:10

      В 90-е у нас вывозили в лес!копали яму.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 марта 2017, 14:45

      Представьте Кокошу с Мамаевым у станка ? )))

      5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > acer2003 23 марта 2017, 15:24

      Представил, Мамай и Кокоша, оба пьяные в жо-у валяются у станка и поют "В Цюрихе пить...".

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