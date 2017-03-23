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    Зобнин не считает себя новичком сборной

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что не чувствует себя новичком в сборной России, четвертый раз получив вызов на сборы. 23-летний футболист считает, что команде не хватает Василия Березуцкого, который принял решение о завершении международной карьеры.

    – При Станиславе Саламовиче я попадаю в сборную уже в четвертый раз. Часто играю в основном составе. Можно сказать, что уже полностью освоился в команде. Так что новичком я себя уже действительно не чувствую.

    – В команде идет постепенная смена поколений – на сборах впервые не присутствует экс-капитан Василий Березуцкий. Это как-то сказывается на настроении в команде?

    – Я провел с Василием всего несколько тренировочных сборов, но могу точно сказать, что его отсутствие ощущается. При нем атмосфера в команде была очень раскрепощенной – все чаще улыбались, шутили. Я не скажу, что сейчас такого нет, но при Березуцком это было в большем объеме.

    – В его отсутствие кто-то уже взял на себя роль неформального лидера?

    – Прошло всего несколько дней сборов, и пока сложно об этом судить. Спустя какое-то время – возможно, уже после первого матча с Кот-д'Ивуаром – станет понятно, кто сможет стать лидером.

    Источник: Известия

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    23.03.2017 06:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 марта 2017, 10:41

      в клубе то новичок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 марта 2017, 07:31

      И играет как король
      И своя в команде роль
      Видно подобрал к партнёрам
      То ли ключик, толь пароль

      -3
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