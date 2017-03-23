Бышовец назначен заместителем Черчесова в РФС

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назначен на пост заместителя тренерского совета и технического комитета РФС. Отметим, что данную инстанцию возглавляет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«О назначении узнал от журналиста. Что я заместитель, что вхожу в тренерский совет и, наверное, в технический комитет. Для меня эта новость. Могу сказать, что футболу можно служить можно служить в разном качестве, была бы польза и честь. Надо посмотреть, какие у меня функции.

Технический комитет, тренерский совет – как правило, консультативный орган, не принимающий решений и не несущий ответственности. А я все-таки человек, который привык отвечать за свои слова и дела. Вопрос состоит в том, какие мои обязанности. В этом смысле, конечно, надо разговаривать с теми, кто меня включил в состав тренерского совета», – сказал Бышовец.