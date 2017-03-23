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Бышовец назначен заместителем Черчесова в РФС

23 марта 2017, 01:01
19

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назначен на пост заместителя тренерского совета и технического комитета РФС. Отметим, что данную инстанцию возглавляет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«О назначении узнал от журналиста. Что я заместитель, что вхожу в тренерский совет и, наверное, в технический комитет. Для меня эта новость. Могу сказать, что футболу можно служить можно служить в разном качестве, была бы польза и честь. Надо посмотреть, какие у меня функции.

Технический комитет, тренерский совет – как правило, консультативный орган, не принимающий решений и не несущий ответственности. А я все-таки человек, который привык отвечать за свои слова и дела. Вопрос состоит в том, какие мои обязанности. В этом смысле, конечно, надо разговаривать с теми, кто меня включил в состав тренерского совета», – сказал Бышовец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Бышовец Анатолий Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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lekseij2007
1490239585
Так что толку: из гов....а кашу не сваришь.
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Васьок86
1490243490
Бышовец - авторитетный человек, старой закалки, поможет советом точно!
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VikNMar
1490243848
Решили сборную развалить , раз назначили этого придурка .......
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vladimir-7
1490247567
Вот это да, А.Бышовца назначили, а какие функции не объяснили и вообще с ним не согласовали его назначение.
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Garrincha58
1490247595
а помощником Быщевца надо назначить Рейнгольда, а еще придумать должности Ловчеву и Бубнову
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Павел Амурский
1490248463
Хорошая провальная компашка.
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OPG-Diversant
1490250214
Завтра от журналистов о своем назначении в тренерский совет сборной России узнает Гвардиола.
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APchelov
1490251088
Оооооо! Ну это будет полный абзац!
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T 72
1490254258
Его-то зачем туда?Пусть дальше сидит и ноет
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Leeds1023
1490256511
Час от часу не легче...
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