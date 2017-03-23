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    Бышовец назначен заместителем Черчесова в РФС

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назначен на пост заместителя тренерского совета и технического комитета РФС. Отметим, что данную инстанцию возглавляет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    «О назначении узнал от журналиста. Что я заместитель, что вхожу в тренерский совет и, наверное, в технический комитет. Для меня эта новость. Могу сказать, что футболу можно служить можно служить в разном качестве, была бы польза и честь. Надо посмотреть, какие у меня функции.

    Технический комитет, тренерский совет – как правило, консультативный орган, не принимающий решений и не несущий ответственности. А я все-таки человек, который привык отвечать за свои слова и дела. Вопрос состоит в том, какие мои обязанности. В этом смысле, конечно, надо разговаривать с теми, кто меня включил в состав тренерского совета», – сказал Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2017 01:01
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +93

      aviator117 23 марта 2017, 11:34

      Мутко ищет на кого потом свалить БЕДУ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 23 марта 2017, 11:28

      Ну чудеса! Мутко заснул чтоли. Все покатились.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Leeds1023 23 марта 2017, 11:08

      Час от часу не легче...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 23 марта 2017, 10:30

      Его-то зачем туда?Пусть дальше сидит и ноет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 23 марта 2017, 10:06

      Подтягивать надо Бердыева и Романцева в тренерский совет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 марта 2017, 09:38

      Оооооо! Ну это будет полный абзац!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 23 марта 2017, 09:23

      Завтра от журналистов о своем назначении в тренерский совет сборной России узнает Гвардиола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 23 марта 2017, 08:54

      Хорошая провальная компашка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 марта 2017, 08:39

      а помощником Быщевца надо назначить Рейнгольда, а еще придумать должности Ловчеву и Бубнову

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 23 марта 2017, 08:48

      Братскую могилу в сборной создадут и отвечать будет некому.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vladimir-7 23 марта 2017, 08:55

      У нас везде так бардак, а отвечать некому

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 марта 2017, 08:39

      Вот это да, А.Бышовца назначили, а какие функции не объяснили и вообще с ним не согласовали его назначение.

      -1
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