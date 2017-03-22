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    Самедов: «Немцы скептически относятся к Кубку конфедераций? Это супертурнир, которым мы не избалованы»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов отметил высокую значимость для себя домашнего Кубка конфедераций-2017. По словам футболиста, национальная команда не избалована участием в соревновании такого масштаба.

    Ранее защитник сборной Германии Матс Хуммельс назвал Кубок конфедерации посредственным турниром, отметив, что не расстроится, если не попадет туда.

    – Вообще, насколько Кубок конфедераций воодушевляет? Вот немцы вроде скептически к нему относятся.

    – Насколько я слышал, это не от всех немцев идет, там два-три человека свою точку зрения озвучили. Но в целом их можно понять. Германия – топ-сборная, чемпион мира. А мы большими турнирами не избалованы. Лично я считаю, что это супертурнир и не понимаю, как можно относиться к нему иначе. Жду его с нетерпением. Уверен, у других сборных такое же отношение, – приводит слова Самедова «Российская газета».

    Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 21:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 марта 2017, 21:29

      Кубок России - ваше все, с такой игрой...

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