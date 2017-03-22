Самедов: «Немцы скептически относятся к Кубку конфедераций? Это супертурнир, которым мы не избалованы»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов отметил высокую значимость для себя домашнего Кубка конфедераций-2017. По словам футболиста, национальная команда не избалована участием в соревновании такого масштаба.

Ранее защитник сборной Германии Матс Хуммельс назвал Кубок конфедерации посредственным турниром, отметив, что не расстроится, если не попадет туда.

– Вообще, насколько Кубок конфедераций воодушевляет? Вот немцы вроде скептически к нему относятся.

– Насколько я слышал, это не от всех немцев идет, там два-три человека свою точку зрения озвучили. Но в целом их можно понять. Германия – топ-сборная, чемпион мира. А мы большими турнирами не избалованы. Лично я считаю, что это супертурнир и не понимаю, как можно относиться к нему иначе. Жду его с нетерпением. Уверен, у других сборных такое же отношение, – приводит слова Самедова «Российская газета».

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.