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  • Хуммельс назвал Кубок конфедераций посредственным турниром и не расстроится, если туда не попадет

Хуммельс назвал Кубок конфедераций посредственным турниром и не расстроится, если туда не попадет

2 марта 2017, 22:12
15

Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс считает, что Кубок конфедераций является посредственным турниром. По его словам, данное соревнование не особо интересует его, и он не расстроится, если не будет вызван в состав национальной команды на матчи в России.

«Честно говоря, Кубок конфедераций никогда не интересовал меня. Я не смотрел его по телевизору, так он мне не интересен. Кубок конфедераций – вполне посредственный турнир, поэтому не расстроюсь, если игроки, больше всех отыгравшие за сезон, получат отдых. Молодым футболистам же этот турниру будет полезен с прицелом на чемпионат мира», – сказал Хуммельс.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Источник: Bild
Кубок конфедераций Бавария Германия Хуммельс Матс
Комментарии (15)
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kykyi
1488482285
Мутко в шоке!
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Georg 07 rus
1488483266
Полностью с ним согласен!!!Я тоже за 27 лет никогда не смотрел его,хотя футбол с детства мой)))у нас только бы бабки отмыть...раздувать это все)))пусть наши лохи хоть что то покажут...
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Gullit 76
1488484041
Я тоже чего - то не настроился!И вряд-ли попаду!
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Джой
1488486413
Сказал все по делу.Молодым игрокам этот турнир будет полезен. Надеюсь нас все услышат и мы увидим омоложенную сборную,без кокорь и других миллиардеров-пешеходов.
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Ще Гевара
1488489934
С таким настроем можно и на мир не поехать.
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la verdad
1488490476
В точку!
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Protosser
1488525287
Все правильно. Турнир для молодежи..
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