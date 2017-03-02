Хуммельс назвал Кубок конфедераций посредственным турниром и не расстроится, если туда не попадет

Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс считает, что Кубок конфедераций является посредственным турниром. По его словам, данное соревнование не особо интересует его, и он не расстроится, если не будет вызван в состав национальной команды на матчи в России.

«Честно говоря, Кубок конфедераций никогда не интересовал меня. Я не смотрел его по телевизору, так он мне не интересен. Кубок конфедераций – вполне посредственный турнир, поэтому не расстроюсь, если игроки, больше всех отыгравшие за сезон, получат отдых. Молодым футболистам же этот турниру будет полезен с прицелом на чемпионат мира», – сказал Хуммельс.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.