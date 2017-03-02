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    Хуммельс назвал Кубок конфедераций посредственным турниром и не расстроится, если туда не попадет

    Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс считает, что Кубок конфедераций является посредственным турниром. По его словам, данное соревнование не особо интересует его, и он не расстроится, если не будет вызван в состав национальной команды на матчи в России.

    «Честно говоря, Кубок конфедераций никогда не интересовал меня. Я не смотрел его по телевизору, так он мне не интересен. Кубок конфедераций – вполне посредственный турнир, поэтому не расстроюсь, если игроки, больше всех отыгравшие за сезон, получат отдых. Молодым футболистам же этот турниру будет полезен с прицелом на чемпионат мира», – сказал Хуммельс.

    Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

    Источник: Bild

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    02.03.2017 22:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -186

      Protosser 3 марта 2017, 10:14

      Все правильно.
      Турнир для молодежи..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 марта 2017, 00:34

      В точку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 3 марта 2017, 00:25

      С таким настроем можно и на мир не поехать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 2 марта 2017, 23:26

      Сказал все по делу.Молодым игрокам этот турнир будет полезен.
      Надеюсь нас все услышат и мы увидим омоложенную сборную,без кокорь и других миллиардеров-пешеходов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 марта 2017, 22:47

      Я тоже чего - то не настроился!И вряд-ли попаду!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 2 марта 2017, 22:34

      Полностью с ним согласен!!!Я тоже за 27 лет никогда не смотрел его,хотя футбол с детства мой)))у нас только бы бабки отмыть...раздувать это все)))пусть наши лохи хоть что то покажут...

      5
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Georg 07 rus 2 марта 2017, 23:00

      Турнир товарищеский,и этим всё сказано.Посоперничать с лучшими в мире - ни кто не отменял!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 марта 2017, 22:18

      Мутко в шоке!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 2 марта 2017, 22:32

      Да раздули из ничего.Как сейчас показывают по кисель тв "международные военные игры".Монголия приехала...Ливан)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus > андрей андреев 2 марта 2017, 22:34

      Согласен!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 2 марта 2017, 22:38

      Вообще х-ею, танковый биатлон, военные игры, учения каждый день. Патриоты хавают и балдеют, неужели не понимают, что получится в случае войны. Мозг напрочь что ли пропили до конца. Монголия и Ливан, это единственные "супердержавы" которые еще имеют с нами дело, правда не бесплатно.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > lra 2 марта 2017, 22:44

      Смотри "военные игры" с участием Ливана и Монголии и пускай пузыри от своего величия. Как никак "всех победил".

      2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > lra 2 марта 2017, 22:47

      Уверен, уже побеждал. Нормальные люди этой херней не маяться, они ЧМ по футболу выигрывают, некоторые 4 раза.

      2
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      Рейтинг: +110

      Wagarti > kykyi 3 марта 2017, 03:52

      Ооо)
      Да тут изменой Родине попахивает)
      Зиг хайль)

      -1
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