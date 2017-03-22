Джикия: «Мне нравятся тренировки и подход Черчесова»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, вызванный в сборную России для подготовки к товарищеским встречам с Кот-д`Ивуаром (пятница, 24 марта) и Бельгией (вторник,28 марта), подчеркнул, что понимает требования главного тренера национальной команды Станислава Черчесова​. При этом футболист отметил, что ему легко дается переход на схему с тремя центральными защитниками, несмотря на то, что в клубе он играет по схеме 4-4-2.

«Черчесов – хороший тренер, я понимаю его и готов делать все, что нужно. Мне нравятся тренировки, его подход. У нас разная тактика: в «Спартаке» в четыре защитника, а в сборной в три центральных играем. Но мне это близко, еще в «Амкаре» играли так. В любом случае, есть время все объяснить и подготовиться к матчам. На прошлом сборе мы познакомились со всеми. С каждым разом взаимопонимание в команде все лучше», – сказал Джикия в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Джикия перешел в стан красно-белых минувшей зимой. Пока за свою новую команду он не провел ни одного официального матча. В ноябре 2016 года 23-летний игрок уже приглашался в сборную России на контрольные поединки с Катаром (1:2) и Румынией (1:0), но на поле так и не вышел.