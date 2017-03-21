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    Беленов: «Тренировали ли пенальти? Нет. Надеюсь, и не придется»

    Голкипер сборной России и «Уфы» Александр Беленов рассказал об обстановке в стане национальной команды в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара.

    – На сегодняшнем занятии отрабатывали тактические моменты. Тренировали ли пенальти? Нет. Надеюсь, и не придется.

    – Уже был разговор с главным тренером касательно вашей роли в команде?

    – Нет. Да он и не нужен.

    – Какие взаимоотношения внутри вратарской бригады?

    – Нормальные, рабочие. Как общаемся внутри команды? Как самые обычные люди.

    Матч состоится 24 марта на стадионе «Краснодар». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.03.2017 13:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 21 марта 2017, 14:44

      А было бы интересно посмотреть, как он в сборной будет пенальти отбивать. Тогда место в основе практически гарантировано.

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