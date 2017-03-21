Беленов: «Тренировали ли пенальти? Нет. Надеюсь, и не придется»

Голкипер сборной России и «Уфы» Александр Беленов рассказал об обстановке в стане национальной команды в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара.

– На сегодняшнем занятии отрабатывали тактические моменты. Тренировали ли пенальти? Нет. Надеюсь, и не придется.

– Уже был разговор с главным тренером касательно вашей роли в команде?

– Нет. Да он и не нужен.

– Какие взаимоотношения внутри вратарской бригады?

– Нормальные, рабочие. Как общаемся внутри команды? Как самые обычные люди.

Матч состоится 24 марта на стадионе «Краснодар». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.