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  • Павлюченко заявил, что готов с удовольствием продлить контракт с «Уралом»

Павлюченко заявил, что готов с удовольствием продлить контракт с «Уралом»

20 марта 2017, 15:48
4

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, сообщил, что пока точно не знает, когда состоится его возвращение в общую группу «шмелей». Также игрок заявил, что без проблем готов подписать новое соглашение с екатеринбуржцами. Его нынешний контракт рассчитан до июня.

«Завтра улетаю на сбор с командой. Пока не могу сказать, буду ли тренироваться в общей группе. Пару дней нужно будет присмотреться к своему состоянию. Если все будет хорошо, то приступлю к занятиям в общей группе.

По поводу продления контракта с руководством пока не разговаривали. Конечно, есть желание продлить соглашение. Сделал бы это с удовольствием», – сказал Павлюченко.

В текущем розыгрыше РФПЛ 35-летний форвард отметился тремя голами и одной результативной передачей в 16-ти поединках.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман
Комментарии (4)
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acer2003
1490014476
Так,конечно ,где ему ещё такие деньги платить будут )) От этого и удовольствие...
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опус 2
1490016467
Лет на десять сразу !
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84aivengo
1490018023
забивать то хоть будешь ?
Ответить
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