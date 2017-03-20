Павлюченко заявил, что готов с удовольствием продлить контракт с «Уралом»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, сообщил, что пока точно не знает, когда состоится его возвращение в общую группу «шмелей». Также игрок заявил, что без проблем готов подписать новое соглашение с екатеринбуржцами. Его нынешний контракт рассчитан до июня.

«Завтра улетаю на сбор с командой. Пока не могу сказать, буду ли тренироваться в общей группе. Пару дней нужно будет присмотреться к своему состоянию. Если все будет хорошо, то приступлю к занятиям в общей группе.

По поводу продления контракта с руководством пока не разговаривали. Конечно, есть желание продлить соглашение. Сделал бы это с удовольствием», – сказал Павлюченко.

В текущем розыгрыше РФПЛ 35-летний форвард отметился тремя голами и одной результативной передачей в 16-ти поединках.