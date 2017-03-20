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    Павлюченко заявил, что готов с удовольствием продлить контракт с «Уралом»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, сообщил, что пока точно не знает, когда состоится его возвращение в общую группу «шмелей». Также игрок заявил, что без проблем готов подписать новое соглашение с екатеринбуржцами. Его нынешний контракт рассчитан до июня.

    «Завтра улетаю на сбор с командой. Пока не могу сказать, буду ли тренироваться в общей группе. Пару дней нужно будет присмотреться к своему состоянию. Если все будет хорошо, то приступлю к занятиям в общей группе.

    По поводу продления контракта с руководством пока не разговаривали. Конечно, есть желание продлить соглашение. Сделал бы это с удовольствием», – сказал Павлюченко.

    В текущем розыгрыше РФПЛ 35-летний форвард отметился тремя голами и одной результативной передачей в 16-ти поединках.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2017 15:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 16:53

      забивать то хоть будешь ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 20 марта 2017, 16:27

      Лет на десять сразу !

      0
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > опус 2 20 марта 2017, 20:52

      почётно-пожизненный

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 марта 2017, 15:54

      Так,конечно ,где ему ещё такие деньги платить будут )) От этого и удовольствие...

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