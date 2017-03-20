Сборная России отправилась в Краснодар для подготовки к матчу с Кот-д'Ивуаром

В понедельник, 20 марта, сборная России вылетела в Краснодар, где будет проходить подготовка к товарищескому матчу со сборной Кот-д'Ивуара. Стоит отметить, что 10 футболистов присоединятся к команде уже в Краснодаре.

Список тех футболистов, которые ждут команду в Краснодаре, выглядит следующим образом:

Голкиперы – Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»);

Защитник – Роман Шишкин («Краснодар»);

Полузащитники – Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Ерохин («Ростов»);

Нападающие – Максим Канунников («Рубин»), Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Напомним, встреча с командой Кот-д'Ивуара состоится 24 марта. 28 марта Россия сыграет с Бельгией.