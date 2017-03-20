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    Сборная России отправилась в Краснодар для подготовки к матчу с Кот-д'Ивуаром

    В понедельник, 20 марта, сборная России вылетела в Краснодар, где будет проходить подготовка к товарищескому матчу со сборной Кот-д'Ивуара. Стоит отметить, что 10 футболистов присоединятся к команде уже в Краснодаре.

    Список тех футболистов, которые ждут команду в Краснодаре, выглядит следующим образом:

    Голкиперы – Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»);

    Защитник – Роман Шишкин («Краснодар»);

    Полузащитники – Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Ерохин («Ростов»);

    Нападающие – Максим Канунников («Рубин»), Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Напомним, встреча с командой Кот-д'Ивуара состоится 24 марта. 28 марта Россия сыграет с Бельгией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 11:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 20 марта 2017, 19:00

      Такие африканцы, как Гана и Камерун по техническому оснащению превосходят многих европейских сборных. Удачи Стасу и сборной.

      -1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 20 марта 2017, 16:55

      А Дзюба со Смоловым, что там делают?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 20 марта 2017, 12:45

      Все равно просрут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 20 марта 2017, 12:15

      Удачи сборной!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 марта 2017, 12:09

      Товарищ Шишкин!
      Подскажите своим партнерам ,как надо играть на этом поле,
      которое стиляга Муринья обозвал асфальтом...
      а главное смелее надо быть ,Дрогбы больше нету...ку ку...

      -1
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      Рейтинг: +24

      Romanich94 > alex1951 20 марта 2017, 16:06

      Про смелость соглашусь))
      А вот поле стиляга ругал соседнее, в Ростове)))
      Хотя на стадионе кубани газон наверное такой-же)

      0
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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 20 марта 2017, 11:38

      Мне одному интересно почему мы всегда играем товарищеские только с африканцами?

      1
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Jimmy7 20 марта 2017, 11:49

      Бельгия - не Африка;)

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Bivaliy67 20 марта 2017, 11:53

      А вообще то глупость сказали. В прошлом году из африканских была только Гана!

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan > Jimmy7 20 марта 2017, 12:00

      возможно с ними проще договориться о товорняке

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