РФПЛ порекомендует «Томи» постелить на домашней арене искусственный газон

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что если «Томь» не сумеет привести поле домашнего стадиона в надлежащее состояние, лига порекомендует сибирякам постелить искусственный газон.

Из-за плохого состояния поля томичи были вынуждены провести домашний поединок 18-го тура Премьер-лиги с «Ростовом» (0:6) на поле желто-синих. Встреча 20-го тура с «Амкаром» (1:0) была все-таки сыграна в Томске. После матча главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев посетовал на неудовлетворительное состояние газона.

«Если так будет продолжаться, мы не будем позволять им играть на своем стадионе. Я дам им совет, чтобы положили искусственный газон. Им его выделяли, но они положили на базу, но очевидно, что в их регионе должен быть искусственный газон», – сказал Прядкин.

Следующий домашний матч «Томи» состоится в 22-м туре. Подопечные Валерия Петракова будут принимать «Рубин».