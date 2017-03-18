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    Грасия: «Урал» – сильная команда, которая неспроста дошла до полуфинала Кубка России»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ, в котором его подопечные уступили «Уралу» (0:1). По словам специалиста, екатеринбургский клуб является серьезным соперником.

    «Мы очень слабо провели первый тайм. Во второй половине встречи действовали лучше, у нас было преимущество и голевые моменты. Однако команда отреагировала на результат слишком поздно. Сегодняшний матч стал для нас упущенной возможностью поправить дела в турнирной таблице.

    С «Уралом» мы встретимся еще раз в полуфинале Кубка России. У соперника сильная команда, которая всегда борется. Неспроста они дошли до полуфинала Кубка. «Урал» является непростым соперником, но сегодня нам следовало побеждать», – сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».

    Напомним, что «Урал» и «Рубин» встретятся в рамках полуфинала Кубка России 5 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 16:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 18 марта 2017, 18:47

      и урал повторит успех

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