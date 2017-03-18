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    Гаджиев: «Жаль, что потеряли очки с «Томью», «Амкару» нужно добавлять»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев дал комментарий после гостевого поражения от «Томи» (0:1) во встрече 20-го тура РФПЛ.

    «В нескольких моментах мы играли не так, как должна играть профессиональная организованная команда. Получилось так, что одна группа делает что-то одно, а другая – что-то другое. Жаль, что потеряли очки, нужно добавлять», – подчеркнул Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

    После 20-ти туров пермский клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 30 очков и опережая «Ростов» и «Терек», которым только предстоит провести свои матчи, на один балл.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 18 марта 2017, 22:55

      договорнячок...

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 марта 2017, 16:19

      Ну как и ожидалось -в Еврокубки им не надо -лишние несовместимые затраты - если честно зачем оно им

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 марта 2017, 15:18

      Догавкался.победитель фаворитов?
      Иди опять дверь вышиби,желательно башкой своей.

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