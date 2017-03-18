Гаджиев: «Жаль, что потеряли очки с «Томью», «Амкару» нужно добавлять»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев дал комментарий после гостевого поражения от «Томи» (0:1) во встрече 20-го тура РФПЛ.

«В нескольких моментах мы играли не так, как должна играть профессиональная организованная команда. Получилось так, что одна группа делает что-то одно, а другая – что-то другое. Жаль, что потеряли очки, нужно добавлять», – подчеркнул Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

После 20-ти туров пермский клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 30 очков и опережая «Ростов» и «Терек», которым только предстоит провести свои матчи, на один балл.