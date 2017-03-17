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    Бывший главный тренер «Зенита» уверен, что Тимощук поможет Луческу наладить отношения с игроками

    Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт выразил мнение, что приход экс-полузащитника петербургского клуба Анатолия Тимощука в тренерский штаб сине-бело-голубых поможет Мирче Луческу наладить отношения с игроками. Ранее сообщалось, что румынский специалист имеет проблемы в общении с футболистами.

    «Думаю, что приглашение Тимощука в тренерский штаб Луческу – правильный ход. Мне кажется, что это не связано с нехваткой специалистов у Луческу, причина здесь другая. Складывается впечатление, что отношения с футболистами у него стали тяжелыми. Тимощук же играл с ними, они уважают его, он провел 150 матчей за «Зенит», выступал за «Баварию» и «Шахтер». Через него, наверное, Луческу и попробует улучшить отношения с игроками, Анатолий станет мостиком между ним и футболистами в «Зените», – сказал Рапопорт.

    Напомним, Тимощук являлся игроком «Зенита» с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы. Минувшим февралем 37-летний полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.03.2017 20:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2017, 09:47

      очередная благотворительность Газпрома

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 18 марта 2017, 07:37

      Надеемся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 17 марта 2017, 21:46

      а где свои --зачем хохла

      -2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > nik55 17 марта 2017, 23:06

      Давно пора понять, у настоящего профессионала нет, и не должно быть ни национальности, ни расы, которые он бы ставил превыше своей профессии, а в футболе тем более!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 17 марта 2017, 20:56

      от того зенита Тимощука уже не осталось никого,с кем они налаживать собрались?и почему вообще для этого нужен отдельный человек?

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 марта 2017, 20:34

      ну епт..только цыган с хохлом могут наладить отношения с питером..не регулиемурые же по жизни с отечественными...))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > серый1925 17 марта 2017, 21:00

      вы уже на дне чмо))

      -3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > серый1925 17 марта 2017, 21:09

      дак в у нас нет таких бешеных денег чтоб с ума сойти...)) а мы ниже не будем вас хоть по игре хоть по жизни...))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > серый1925 17 марта 2017, 21:29

      я много про серого и вас могу щас привести примеры поговорки пословицы и т.д..работайте гнетеные революционеры..))не позорьтесь перед лигой!!! все бабло кому то..((

      -1
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      Рейтинг: +145

      Danjer > Chernyi Lis 18 марта 2017, 07:31

      Не говори гоп,пока не перепрыгнули,сначало поднимитесь выше,а потом ори,а то ,как-то твои слова бессмысленно звучат!!!

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