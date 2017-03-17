Бывший главный тренер «Зенита» уверен, что Тимощук поможет Луческу наладить отношения с игроками

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт выразил мнение, что приход экс-полузащитника петербургского клуба Анатолия Тимощука в тренерский штаб сине-бело-голубых поможет Мирче Луческу наладить отношения с игроками. Ранее сообщалось, что румынский специалист имеет проблемы в общении с футболистами.

«Думаю, что приглашение Тимощука в тренерский штаб Луческу – правильный ход. Мне кажется, что это не связано с нехваткой специалистов у Луческу, причина здесь другая. Складывается впечатление, что отношения с футболистами у него стали тяжелыми. Тимощук же играл с ними, они уважают его, он провел 150 матчей за «Зенит», выступал за «Баварию» и «Шахтер». Через него, наверное, Луческу и попробует улучшить отношения с игроками, Анатолий станет мостиком между ним и футболистами в «Зените», – сказал Рапопорт.

Напомним, Тимощук являлся игроком «Зенита» с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы. Минувшим февралем 37-летний полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.