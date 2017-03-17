Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов считает, что Тимощук сделал все правильно, решив начать с помощника главного тренера

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал правильным решение Анатолия Тимощука начать тренерскую карьеру с должности помощника главного тренера. Бывший капитан сборной Украины и экс-игрок петербургского клуба, напомним, вошел в штаб Мирчи Луческу и приступил к профессиональной деятельности.

    «Когда заканчиваешь карьеру игрока и начинаешь заниматься чем-то другим – это всегда непросто. И каждый проходит этот этап по-своему. Считаю, что Толя Тимощук все сделал правильно – решил начать с помощника главного тренера, посмотреть на футбол с другой стороны. Его это или не его – только время покажет. И сам он это поймет только со временем. Думаю, где-нибудь через полгода самому Толе стоит задать вопрос – нравится тебе или не нравится тренерская работа.

    Что касается прихода Анатолия в «Зенит» в качестве тренера, то этот факт надо рассматривать не с точки зрения того, как будет развиваться карьера Тимощука в будущем, а с точки зрения продвижения «Зенита» по турнирной лестнице, его борьбы за титулы. Кстати, у нас с Тимощуком очень хорошие отношения. Чем больше моих друзей будет жить в Петербурге, тем лучше», – подчеркнул Радимов.

    Напомним, Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы. Минувшим февралем 37-летний полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2017 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 17 марта 2017, 21:45

      Радимова пробросили

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11