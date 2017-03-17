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    «Барселона» включилась в борьбу за Киммиха

    Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Барселона».

    Напомним, ранее сообщалось, что хавбек недоволен ролью запасного игрока в мюнхенском клубе. На немца также претендует главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Киммих провел 18 матчей, забив четыре гола и сделав один результативный пас. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    17.03.2017 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 марта 2017, 13:03

      Не получите! У нас Хаби Алонсо и Филипп Ламм летом уходят! Так что нам хорошими игроками разбрасываться не с руки!

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