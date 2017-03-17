«Барселона» включилась в борьбу за Киммиха

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Барселона».

Напомним, ранее сообщалось, что хавбек недоволен ролью запасного игрока в мюнхенском клубе. На немца также претендует главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Киммих провел 18 матчей, забив четыре гола и сделав один результативный пас. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.