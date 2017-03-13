Киммих недоволен ролью запасного игрока

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих после матча с «Айнтрахтом» (3:0) в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги заявил, что не готов мириться с ролью запасного игрока. В этой встрече футболист так и не появился на поле.

«Нравится ли мне быть в роли запасного? Уверенно могу сказать, что я недоволен таким положением вещей. Я стремлюсь к тому, чтобы как можно скорее изменить эту ситуацию», – приводит слова Киммиха Sport1.de.

Киммих сыграл в текущем сезоне в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Он забил четыре гола, отдал одну результативную передачу.