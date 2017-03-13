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    Киммих недоволен ролью запасного игрока

    Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих после матча с «Айнтрахтом» (3:0) в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги заявил, что не готов мириться с ролью запасного игрока. В этой встрече футболист так и не появился на поле.

    «Нравится ли мне быть в роли запасного? Уверенно могу сказать, что я недоволен таким положением вещей. Я стремлюсь к тому, чтобы как можно скорее изменить эту ситуацию», – приводит слова Киммиха Sport1.de.

    Киммих сыграл в текущем сезоне в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Он забил четыре гола, отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 09:09
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 13 марта 2017, 11:46

      Летом лам уйдет и будешь основным игроком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 13 марта 2017, 09:41

      нефиг было из Лейпцига уходить...

      0
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