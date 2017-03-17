Участие Павлюченко в матче с «Рубином» под вопросом

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко может пропустить игру 20-го тура российской Премьер-лиги против «Рубина», которая пройдет в Екатеринбурге 18 марта в 14:00 по московскому времени.

«Павлюченко получил травму еще на сборах, после чего долгое время тренировался индивидуально и подходил плавно к матчам. Планировали, что он будет в составе команды на матч с «Рубином», его подготовку не форсировали. Но когда форвард стал тренироваться в общей группе, то почувствовал определенный дискомфорт и, судя по всему, с «Рубином» сыграть не сможет. Однозначного решения пока не принято», – рассказал представитель клуба.

Напомним, что Павлюченко пропустил старт весенней части сезона из-за травмы. 35-летний нападающий провел в текущем сезоне 16 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.