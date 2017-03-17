Лига Европы. «Аякс», «Лион», «Шальке» и «Андерлехт» вышли в 1/4 финала

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Рома» одолела «Лион» со счетом 2:1. Голы на счету Муктара Дьякаби и Кевина Строотмана, Люка Тусар отметился автоголом. Общий счет — 5:4 в пользу французского клуба.

В параллельных матчах выход в следующую стадию турнира оформили «Аякс», «Шальке» и «Андерлехт».

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи.

Аякс (Голландия) — Копенгаген (Дания) — 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Траоре, 23; 2:0 — Дольберг (с пенальти), 45.

Рома (Италия) — Лион (Франция) — 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Дьякаби, 16; 1:1 — Строотман, 17; 2:1 — Тусар (в свои ворота), 60.

Боруссия (Германия) — Шальке (Германия)— 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 — Кристенсен, 26; 2:0 — Дауд, 45; 2:1 — Горецка, 56: 2:2 — Бенталеб, 68.

Андерлехт (Бельгия) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Ашампонг, 65.

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Результаты Лиги Европы