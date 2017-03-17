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    Лига Европы. «Аякс», «Лион», «Шальке» и «Андерлехт» вышли в 1/4 финала

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Рома» одолела «Лион» со счетом 2:1. Голы на счету Муктара Дьякаби и Кевина Строотмана, Люка Тусар отметился автоголом. Общий счет — 5:4 в пользу французского клуба.

    В параллельных матчах выход в следующую стадию турнира оформили «Аякс», «Шальке» и «Андерлехт».

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи.

    Аякс (Голландия) — Копенгаген (Дания) — 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 — Траоре, 23; 2:0 — Дольберг (с пенальти), 45.

    Рома (Италия) — Лион (Франция) — 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 — Дьякаби, 16; 1:1 — Строотман, 17; 2:1 — Тусар (в свои ворота), 60.

    Боруссия (Германия) — Шальке (Германия)— 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 — Кристенсен, 26; 2:0 — Дауд, 45; 2:1 — Горецка, 56: 2:2 — Бенталеб, 68.

    Андерлехт (Бельгия) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Ашампонг, 65.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 01:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 марта 2017, 04:55

      Каспер Дольберг просто феерил. Одно удовольствие наблюдать за ним.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 марта 2017, 02:30

      Мне эта система когда к примеру аякс который в 3 раунде лч вылетел и продолжал отбор в ле не нравится и не совсем понятна для чеготак сделано(ладно когда уже 4)

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > anri1703 17 марта 2017, 04:53

      сделано так, чтобы оставить шансы, снизить вероятность случайного вылета из еврокубков, ну и зрелищность, денежки... УЕФА постоянно совершенствует схему. Раньше участников-то меньше было...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2017, 01:33

      Ачимпонг опять отличился

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2017, 01:33

      увы завтра жеребьевка без нас, посмотрим как на следующий сезон Спартак выступит

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