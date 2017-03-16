Защитник «Монако» Раджи: «В 1/4 финала Лиги Чемпионов хочу сыграть с «Лестером». Надо отомстить за увольнение Раньери»

Защитник «Монако» Андреа Раджи поделился ожиданиями от завтрашней жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«В четвертьфинале хочу сыграть с «Лестером». Это будет веселое испытание для нас. Также хотелось бы отомстить за увольнение Клаудио Раньери, который поздравил меня с выходом в следующую стадию», — сказал итальянец.

В 1/8 финала французский клуб переиграл «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил о нежелании встречаться с «Лестером».